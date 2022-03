Cyrano : 5 choses que vous ne savez sans doute pas sur Peter Dinklage

Peter Dinklage, alias Tyrion dans «Game of Thrones», est à l’affiche du film «Cyrano», de Joe Wright, qui sortira au cinéma le 30 mars prochain. En attendant de pouvoir découvrir cette comédie musicale inspirée de la pièce de théâtre d’Edmond Rostand, voici 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur l’acteur américain.

Il est végétarien

Engagé pour la cause animale, le comédien de 52 ans est devenu végétarien à l'âge de 16 ans. En 2012, l'artiste, qui a un chien prénommé Kévin, a notamment été le porte-parole de Walk for Farm Animals, un événement de défense des animaux de ferme.

Il a un sosie pakistanais

Le serveur pakistanais Rozi Khan est souvent interpellé dans la rue. Et pour cause, c’est le sosie de Peter Dinklage. Les deux hommes n'ont pas seulement les mêmes pommettes, barbe et cheveux ondulés. Ils font aussi la même taille : environ 1,35 mètre.

©Aamir QURESHI, Chris DELMAS / AFP

Il a vu un fan mourir sous ses yeux

Peter Dinklage a vu l’un de ses fans perdre la vie. Ayant reconnu l’acteur, le motard s’était arrêté sur la route et avait été percuté par une voiture. «J'ai été la dernière personne qu'il a vu. Et j'ai ressenti une vraie connexion avec lui. Il y a certaines rencontres qui sont pleines de sens», avait déclaré la star.

Il était chanteur dans un groupe de rock punk

Au début des années 1990, avant de manier l’épée à l’écran et devenir un personnage phare de la série HBO, Peter Dinklage était chanteur dans un groupe de rock punk basé à New York et baptisé Whizzy. Pour l'entendre chanter, rendez-vous dans les salles obscures le 30 mars.

Le manager de Bruce Springsteen était son voisin

Né à Morristown, dans le New Jersey, il a eu comme voisin le manager du chanteur et musicien Bruce Springsteen. Celui qui a reçu un Golden Globes et 4 Emmy Awards pour sa prestation dans GOT a donc eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises «The Boss», et de l'écouter jouer de la guitare en live.