Fast and Furious 10 : on sait qui sera le nouveau méchant face à Vin Diesel

Le blockbuster américain Fast and Furious 10 devrait voir le jour le 5 avril 2023, mais des informations ont déjà filtré sur le casting. C’est Jason Momoa, star d’Aquaman, qui devrait prendre le rôle du vilain.

La saga Fast and Furious continue d’attirer de nombreux curieux. Son casting, qui réunit un grand nombre de stars américaines, est toujours sujet à de nombreuses spéculations avant la sortie du volet à venir. Cette fois-ci, l’attente a été de courte durée.

Après John Cena, Jason Statham ou encore Charlize Theron, la franchise signe un nouveau gros coup avec l’arrivée de Jason Momoa, ancien de Game of Thrones, ou plus récemment star du film spectaculaire Aquaman. C’est un tweet posté sur le compte officiel du film qui a annoncé l’arrivée du colosse hawaïen.

The Fast Fam keeps getting bigger. Welcome, Jason Momoa. #F10 pic.twitter.com/BsMGE6mCXD

— #F9 (@TheFastSaga) January 28, 2022