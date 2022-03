Printemps de Bourges : Oete, futur roi de la chanson française

Les Inouïs du Printemps de Bourges ont annoncé leur sélection 2022. Parmi les heureux élus, le jeune Oete, futur roi de la chanson française.

À tout juste 23 ans, Oete a déjà conquis son public. L’artiste originaire de Beauvais, et signé sur le label Roy Music, ne laisse pas de marbre. Après avoir sorti un premier titre, «HPV», ainsi qu’une reprise du morceau de Niagara «Pendant que les champs brûlent», c’est «La tête pleine» qui a séduit les auditeurs.

Ce vendredi 4 mars, un nouveau clip, «Défense», extrait de son EP à venir, montre l’étendue de son talent. Entièrement en noir et blanc, dans une danse frénétique, Oete ensorcelle avec sa voix éraillée si reconnaissable.

Sélectionné pour les Inouis du Printemps de Bourges, Oete – Thibault de son vrai nom – n’y a pas cru tout de suite. «J’étais hyper stressé le jour du résultat ! J’ai passé ma journée enfermé à attendre patiemment entouré de mes amis pour rendre le moment agréable. Je l’ai su à 20 heures le soir, j’ai sauté au milieu du restaurant dans lequel je me trouvais. C’était une libération. Aller aux Inouis c’est présenter son projet à un public professionnel, défendre ses titres.»

Une victoire post pandémie

En effet, la pandémie n’a pas aidé les jeunes artistes à se développer. «Avec le Covid-19 on a beaucoup travaillé dans nos studios à créer, enregistrer, aujourd’hui j’ai envie de faire vivre mes chansons, et c’est sur scène que ça se passe», explique celui qui fera prochainement les premières parties de Fishbach, Feu ! Chatterton ou encore Julien Doré.

Parmi les autres nommés des Inouis du PDB, on retrouve Glitch, Meule, ou encore Own en rock/pop, Armoni, Museau ou Psycho Weazel en électro, Eloi, Lotti ou Walter Astral en urbain/électro-pop. Sans oublier St Graal, Yoa et Phaon aux côtés de Oete en chanson pop et Calamine, Le Lou ou Pierre Hugues José en hip-hop.