Guerre en Ukraine : Sting réinterprète sa chanson «Russians»

Le chanteur Sting a interprété sur Instagram son tube Russians, en soutien aux Ukrainiens et aux Russes qui s'élèvent contre la guerre.

Sortie en 1985 pendant la guerre froide, «Russians» avait été retirée du répertoire de Sting. «Je n'aurais jamais pensé que cette chanson serait à nouveau pertinente», a-t-il regretté sur le réseau social.

«A la lumière de la décision sanglante et terriblement malavisée d'un homme d'envahir un voisin pacifique et non menaçant, cette chanson est, une fois de plus, un plaidoyer pour notre humanité», a expliqué Sting, simplement accompagné d'un violoncelle. «Nous, nous tous, aimons nos enfants. Arrêtons la guerre.»

Le chanteur espère que son interprétation permettra de collecter des fonds pour les Ukrainiens, notamment des médicaments et des biens de première nécessité.

Extraite du premier album solo de Sting, «Russians» est une chanson pacifiste. «Nous partageons la même biologie / Indépendamment de nos idéologies», scande-t-elle.