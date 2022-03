Florent Pagny : malgré son cancer, le chanteur devrait participer au concert caritatif «Unis pour l’Ukraine»

Alors qu'il avait annulé tous ses engagements en raison du traitement de son cancer du poumon, Florent Pagny devrait se produire ce mardi 8 mars lors du concert de solidarité avec l'Ukraine organisé par la Croix Rouge, en partenariat avec France télévisions et Radio France. D'autres artistes comme Clara Luciani, Indochine, Zazie, ou encore Julien Clerc donneront de la voix pour la bonne cause.

«Il chantera aussi, on va chanter en duo mardi. Je suis content de le retrouver. Il va chanter mardi pour l'Ukraine», a annoncé ce samedi 5 mars Pascal Obispo sur le plateau de l'émission «On est en direct». L'interprète de «Lucie», qui est un ami de longue date du chanteur, a ajouté : «Je l'embrasse. Je sais que demain il y a encore une troisième série de traitements et je pense très fort à lui».

Le 25 janvier dernier, Florent Pagny avait révélé être atteint d'un cancer du poumon. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, il avait indiqué devoir mettre sa carrière entre parenthèses le temps des traitements. Sa maladie l'avait ainsi conduit à annuler la trentaine de concerts restants de sa tournée des 60 ans, qui devait s'étirer jusqu'en juillet 2022.

La prudence est de mise

Il s’était montré prudent quant à son éventuelle présence au printemps pour les émissions en direct de «The Voice», télécrochet dont il est l'un des jurés : «J'ai quand même six mois de chimio, je vais finir en mai». «En mai peut-être je suis impeccable ou peut-être en mai je suis fatigué, on s'organisera», avait-il dit, assurant avoir «bon moral» et avoir reçu un «tsunami d'amour» avec les messages de soutien envoyés par ses fans.

«Je suis au degré 1. C’est quelque chose que j’ai depuis trois ou six mois. C’est très jeune», avait-il aussi expliqué lors de son passage le 10 février dernier au JT de TF1, en se réjouissant du fait qu’il n’avait «pas de métastases» et «rien dans les autres organes». «Moi, je ne vois que le bon côté des choses», avait-il affirmé, démontrant sa volonté farouche de se battre contre la maladie. Une volonté qu'il mettra mardi au service des victimes de la guerre dans le cadre du concert «Unis pour l'Ukraine».