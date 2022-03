J.K Rowling lance un appel aux dons et promet jusqu'à 1, 2 millions d'euros

J.K. Rowling se mobilise pour l’Ukraine et lance un appel aux dons. L’auteur de la saga Harry Potter promet, quant à elle, une participation personnelle conséquente.

C’est via le compte Twitter de l’association Lumos, qu’elle a cofondée en 2005, que l’écrivaine britannique a pris la parole afin de récolter des fonds pour venir en aide aux Ukrainiens. Partageant un tweet de la fondation, dont l’objectif est de venir en aide aux enfants, la créatrice d’Harry Potter a en effet fait savoir qu’elle doublerait ces dons dans la limite d’environ 1,20 million d’euros.

«Je contribuerai personnellement à hauteur des dons à cet appel, jusqu'à un million de livres sterling», a ainsi écrit J.K. Rowling. Remerciant ceux qui ont d’ores et déjà participé à cette collecte, elle a rappelé que ces fonds permettraient de venir en aide aux enfants les plus vulnérables.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022