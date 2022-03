Crowdfunding : un auteur de fantasy explose les records sur Kickstarter pour éditer ses romans

En 35 minutes seulement, l'écrivain américain Brandon Sanderson a récolté un butin…d’un million de dollars. Actuellement, la cagnotte s’élève à plus de 23 millions de dollars.

Lorsque Brandon Sanderson a lancé une campagne de crowdfunding pour la publication de quatre de ses livres, il ne s’attendait probablement pas à ce succès fou. Au-delà du cap symbolique du million de dollars en 35 minutes, l’auteur a passé celui des 10 millions dès le début de la deuxième journée, et celui des 20 millions en cinq jours à peine.



Étant déjà populaire au sein des fans des genres Fantasy et SF, l’auteur visait initialement le cap du million de dollars (environ 915.000 euros) dans une durée de trente jours. La mission est donc plus que réussie. Dans un post Facebook, Brandon Sanderson a réagit : «Je suis censé écrire des mondes fantastiques, pas y vivre. Il n’y a pas si longtemps, nous avons atteint les 20 millions sur Kickstarter (…) Nous venons de venir le plus gros Kickstarter de tous les temps. Wow.»

Les précédents records dépassés

En effet, avec cette somme (qui continue de grimper), l’auteur dépasse les records de la montre Pebble Time (20,3 millions de dollars en 2016) ou encore celui de la Coolest Cooler, glacière multi-fonctions qui figure toujours sur le podium des plus gros cartons de Kickstarter mais fut un véritable fiasco commercial. Les quatre romans inédits, rédigés en secret durant la pandémie, seront publiés en 2023, au rythme d’un par trimestre. Ils seront disponibles sous format papier, numérique et audio.

Comme le précisent nos confrères de Slate, il était également question de financer la création d'une box «Year of Sanderson» («L'année de Sanderson») contenant non seulement les quatre ouvrages mais aussi huit coffrets des différentes séries de l'écrivain. Né en 1975 dans le Nebraska, l’auteur s’attache à développer un univers dans lequel chaque cycle de romans répond aux autres, tout en pouvant être lu indépendamment. «Fils-des-brumes», «Alcatraz» ou encore «Les Archives de Roshar» sont ses séries les plus connues.