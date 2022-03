Trois ouvrages en hommage aux femmes réunis dans un coffret pour le 8 Mars

Kube, service de box de livres personnalisée, a lancé une nouvelle édition du coffret «Femmes Inspirantes» à l’occasion du 8 Mars, désignée Journée internationale des droits des femmes.

Durant plus de six mois, les libraires du Kube ont réfléchi à une sélection de «livres forts, passionnants et engagés» afin de marquer la journée du 8 Mars. Ils ont au final sélectionné trois titres phares de la maison d’édition engagée L’Iconoclaste : «Des vies de combat. Femmes noires et libres», «Une bibliothèque féministe» ainsi que «Décomposée».

Coffrets et abonnement personnalisé

Dans ce coffret, vendu en ligne au prix de 75 euros, plusieurs goodies accompagnent les ouvrages : deux boissons rafraîchissantes et pétillantes, de jolies pailles en bambou, de la délicieuse mangue séchée… Au-delà de cette thématique, de nombreux autres coffrets sont disponibles : les livres feel good, les polar, les thriller, l’Italie…

Et si vous préférez opter pour un abonnement mensuel, il est possible de s’abonner au Kube et de recevoir une fois par mois un ouvrage accompagné d’une pluie de petits cadeaux : marque-pages, carnets, thé… Vous pourrez choisir chaque mois une nouvelle thématique, et orienter le libraire grâce à un message. De quoi satisfaire les passionnés de littérature.

La boutique du Kube