Vitaa : son prochain album pourrait être le dernier

Enceinte de son troisième enfant, Vitaa pourrait raccrocher le micro après son prochain album.

C’est ce qu’a laissé entendre l’artiste à l’occasion d’un entretien accordé à Sud Info. Après son succès avec Slimane et leur opus VersuS et dernièrement son album Sorore, en trio avec Amel Bent et Camélia Jordana, sorti l’année dernière, Vitaa pourrait prochainement tourner une page dans sa carrière. «Mon prochain album sera certainement le dernier et je ne dis pas ça pour faire de la com», a ainsi expliqué l’artiste à nos confrères belges.

Sa vie de famille en priorité ?

Une chose semble toutefois sûre, à 38 ans, la vie trépidante d’artiste, les concerts, les tournées et la promotion ne semblent plus faire autant vibrer l’interprète de «Celle que je vois», qui pourrait bien voir la suite autrement. «Je prends moins de plaisir à courir partout, à faire de la promo», a ainsi expliqué Vitaa.

Déjà maman de deux petits garçons nés en 2011 et 2014, la chanteuse, qui attend son troisième enfant, confesse avoir envie de consacrer plus de temps à sa famille. «J'ai une famille, j'avance en âge, et j'ai envie de voir mes enfants grandir». Et de préciser : «Je vais peut-être me faire plus rare».

Enfonçant le clou, elle poursuit : «Quand je ne travaille pas, je reste chez moi avec mes enfants. Je ne traîne pas dans les soirées, je suis assez sauvage. Cela dit, je ne sais pas jusqu'à quand je ferai ce métier».

En attendant, l’artiste qui, il y a 15 ans, a sorti son premier album studio «A fleur de toi», a annoncé en février dernier, sur Instagram, préparer «un 6 eme album venu d’ailleurs». Peut-être le dernier donc.