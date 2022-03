Bob Dylan : le chanteur va publier un livre en novembre prochain

Lauréat du prix Nobel de littérature en 2016, le légendaire chanteur américain Bob Dylan va publier un nouveau livre, a annoncé son éditeur, Simon and Schuster.

Baptisé «The Philosophy of Modern Song», son ouvrage, le premier depuis «Chroniques, volume 1» (2004), sortira le 8 novembre prochain aux Etats-Unis. En France, il sera publié aux éditions Fayard.

De son vrai nom Robert Allen Zimmerman, la star de 80 ans a commencé son écriture dès 2010. Son éditeur précise que sa nouvelle oeuvre comprend plus de 60 textes, notamment sur des artistes comment Hank Williams et Nina Simone, et sur l'art de la composition de textes et de mélodies.

«La publication du travail brillant, kaléidoscopique, de Bob Dylan constituera un hommage mondial à la chanson par l'un des plus grands artistes de notre temps», a déclaré le patron des éditions Simon and Schuster, Jonathan Karp. «'The Philosophy of Modern Song' n'aurait pu être écrit que par Bob Dylan», poursuit-il.

«Sa voix est unique, et son travail porte sa profonde reconnaissance et compréhension des chansons, des personnes qui les créent et de ce que cela signifie pour nous tous».

Apparu sur la scène new-yorkaise au début des années 1960, Bob Dylan a vendu plus de 125 millions d'albums à travers le monde et enchaîne les concerts, avec une tournée actuelle qui doit se poursuivre jusqu'en 2024.

Il avait sorti en 2020 son 39e album studio, intitulé «Rough and Rowdy Ways». En 2016, Bob Dylan a été récompensé par le Prix Nobel de littérature «pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique.»