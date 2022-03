Florent Pagny : la participation du chanteur au concert «Unis pour l'Ukraine» a ému les téléspectateurs

Apparu ce mardi sur la scène du concert caritatif «Unis pour l’Ukraine», Florent Pagny, en plein combat contre un cancer du poumon, a ému le public.

Le chanteur, qui suit actuellement une chimiothérapie qui lui a fait perdre ses cheveux, a interprété deux chansons, «Y'a pas un homme qui soit né pour ça» avec son ami Pascal Obispo, et Si une chanson, tirée de son album «Aime la vie» sorti en 2019.

«Nous, on est un peu des messagers, on envoie des messages, donc à un certain moment, avec ce qui se passe, les messages c'est forcément des messages d'amour, des messages d'espoir, et des messages de paix. Nous, c'est notre vocation et on a cette mission-là. Et là, c'est encore plus important», a expliqué Florent Pagny quant au choix de ces deux chansons.

«A l’heure où les réseaux sociaux et l’information en continu nous envoient sans cesse des images de guerre, c’est bien aussi d’envoyer des images de paix», avait-il aussi confié avant le direct dans les colonnes du Parisien, «pendant que je chante, parle, justement de la position du chanteur par rapport à un conflit, à la difficulté de continuer à divertir pendant ces périodes. Nous allons être là en solidarité avec ce peuple qui souffre et qui est en exil, si près de nous.»

«je peux encore chanter»

Alors qu’il a dû mettre sa carrière entre parenthèses le temps de suivre de lourds traitements contre un cancer du poumon, l'interprète de «Savoir aimer» dit ne pas avoir hésité une seconde à venir participer à l’événement.

«J'avais une journée libre. C'était surtout la bonne cause et tellement triste», a déclaré l’interprète de Ma liberté de penser à Nagui, qui animait la soirée destinée à recueillir des fonds pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine grâce à un dispositif mis en place par la Croix Rouge.

«Dès qu'il (Nagui, ndlr) envoie ce message en me disant : 'Est-ce que tu serais en forme pour venir soutenir ce qui se passe et attirer un peu l'attention pour dire qu'on a besoin de dons ?’. Et tu fais : 'Ben, oui, je serai là. Je peux encore chanter'», a expliqué le chanteur.

«Et tellement bien chanté, on te souhaite le meilleur, Florent. La plus belle des santés, la meilleure des santés. Chacun a ses combats et il a le sien que nous respectons», lui a ensuite répondu l'animateur.

Son courage salué sur la Toile

Le 25 janvier dernier, le coach de The Voice avait révélé être atteint d’un cancer. «Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X», avait-il annoncé dans une vidéo, en expliquant se mettre «en mode guerrier» pour ce combat.

Le chanteur avait affirmé lors de son passage au JT de TF1 se concentrer seulement sur le positif : «Quand ça se prend dès le début et que c'est très isolé, je ne vois que le bon côté des choses. J'ai commencé la chimio et ça se passe pas mal, je l'encaisse plutôt bien».

La présence de Florent Pagny a beaucoup touché les téléspectateurs. Nombre d’entre eux ont tenu à saluer le courage de l’artiste.



«La bonne nouvelle c'est que Florent Pagny est assez en forme pour chanter ce soir malgré la chimio», écrit un internaute. «Des frissons de voir Florent Pagny comme ça. Quelle force et courage de venir malgré la maladie», a posté une autre.