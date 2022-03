Paris : voici la liste de tous les musées gratuits en 2022

Le Louvre, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay, Carnavalet, Picasso… Au total, la ville de Paris compte plus de 200 musées. Pour rendre la culture accessible à tous, plusieurs de ses lieux d’exception ouvrent leurs portes gratuitement, tous les jours, le premier samedi ou dimanche de chaque mois.

Pour déambuler dans les allées des musées à moindre frais, voici la liste de tous les établissements gratuits en 2022.

Gratuits toute l’année pour les collections permanentes, pour tous

Maison de Balzac

La Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du romancier qui subsiste aujourd'hui. C'est dans le cabinet de travail de ce lieu que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l'ensemble de «La Comédie humaine».

47, rue Raynouard, Paris 16e.

Musée Carnavalet

Ouvert au public en 1880, le musée Carnavalet est le plus ancien musée de la Ville de Paris. Peintures, sculptures, dessins, photographies, pièces de mobilier… Il rassemble plus de 625.000 œuvres, de la préhistoire à nos jours.

23, rue de Sévigné, Paris 3e.

Musée d'Art Moderne de Paris

Avec près de 15.000 œuvres, les collections du Musée d'Art Moderne de Paris représentent la richesse de la création artistique au XXe et XXIe siècles.

11, avenue du Président-Wilson, Paris 16e.

Musée Cernuschi

Le musée Cernuschi est l'héritage de près de 140 ans de découvertes marquées par l'évolution du regard occidental sur l'art asiatique.

7, avenue Velasquez, Paris 8e.

Musée Cognacq-Jay

Le musée Cognacq-Jay permet d'admirer les œuvres du XVIIIe siècle acquises entre 1900 et 1927 par Ernest Cognacq, fondateur des Grands magasins de la Samaritaine, et son épouse Marie-Louise Jaÿ.

8, rue Elzevir, Paris 3e.

Le Petit Palais

Inauguré pour l’Exposition universelle de 1900, en même temps que le Grand Palais et le pont Alexandre III, Le Petit Palais accueille une grande rétrospective consacrée aux arts décoratifs en France des origines à 1800.

7, avenue Winston Churchill, Paris 8e.

Musée Bourdelle

Des anciens ateliers de Bourdelle datant du XIXe siècle, jusqu’à l’extension moderne de Christian de Portzamparc de 1992, le musée Bourdelle offre des espaces d’exposition singuliers, ouverts sur des jardins propices à la méditation.

18, rue Antoine Bourdelle, Paris 15e.

Maison de Victor Hugo

L’appartement que Victor Hugo loua de 1832 à 1848, au 6 place Royale (devenue place des Vosges) est aménagé de façon à découvrir sa vie tout en évoquant ses écrits, à travers les meubles, objets et œuvres d’art lui ayant appartenu ou bien encore qu’il a créés lui-même.

6, place des Vosges, Paris 4e.

Musée de la Vie Romantique

Le musée de la Vie Romantique met à l’honneur l'histoire des trois grandes figures : le peintre Ary Scheffer, l'écrivain George Sand et l'intellectuel Ernest Renan.

16, rue Chaptal, Paris 9e.

Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie

De salles en salles, le Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie offre un voyage dans l’histoire de France et du monde.

2, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e.

Musée Curie

Situé dans le dernier laboratoire dirigé par Marie Curie, le Musée Curie revient sur l'histoire de la radioactivité et de la radiothérapie, ainsi que les étapes des découvertes scientifiques des Curie et des Joliot-Curie.

1, rue Pierre et Marie Curie, Paris 5e.

Musée du parfum Fragonard

Situé dans le quartier de l’Opéra Garnier, le musée du Parfum propose de partir à la découverte des secrets de fabrication du parfum et son histoire depuis l’Antiquité.

9, rue Scribe, Paris 9e.

Musée de la Préfecture de Police

Le musée de la Préfecture de Police l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours à travers la présentation de plus de 2000 œuvres originales et hétéroclites.

4, rue de la Montagne Ste Geneviève, Paris 5e.

Arènes de Lutèce

Classées aux Monuments Historiques et édifiées entre le Ier et la fin du IIe siècle, les Arènes de Lutèce (ancien nom de Paris) sont situées dans le quartier latin et pouvaient contenir environ 15.000 personnes.

49, rue Monge, Paris 5e.

Atelier Brancusi - Centre Georges Pompidou

Constantin Brancusi est un artiste majeur dans l'histoire de la sculpture moderne. L’Atelier Brancusi est riche de 137 sculptures et 87 socles originaux, 41 dessins, 2 peintures.

Place Georges Pompidou, Paris 4e.

Musée Zadkine

Dédié à la mémoire et à l’oeuvre du sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1888-1967), qui vécut et travailla dans la maison et les ateliers qui l’abritent, de 1928 à 1967, le musée Zadkine a été inauguré en 1982.

100 bis, rue d'Assas, Paris 6e.

Mémorial de la Shoah

Le Mémorial de la Shoah est un musée consacré à l'histoire juive durant la Seconde Guerre mondiale, dont l'axe central est l'enseignement de la Shoah.

17, rue Geoffroy l'Asnier, Paris 4e.

Gartuits le 1er dimanche de chaque mois toute l’année, pour tous

Musée national d'art moderne - Centre Pompidou

Dans un parcours qui va de 1905 aux années 1960, le Musée national d'art moderne présente les mouvements fondateurs de l’art moderne (fauvisme, cubisme, surréalisme…) et des grandes figures du XXe siècle (Braque, Matisse, Miró, Picasso, Delaunay...).

Place Georges-Pompidou, Paris 4e.

Musée des Arts et Métiers

Instruments scientifiques, matériaux, construction, énergie, mécanique, transports... Le musée des Arts et Métiers est considéré comme l'un des plus anciens musées techniques et industriels au monde.

60, rue Réaumur, Paris 3e.

Musée de la Chasse et de la Nature

Le musée de la Chasse et de la Nature expose le rapport de l’homme à l’animal à travers les âges et s’appuie sur des collections d’art ancien, moderne et contemporain.

62, rue des Archives, Paris 3e.

Musée national Eugène Delacroix

Le musée national Eugène Delacroix abrite des œuvres de Delacroix – peintures, dessins, estampes, manuscrits – comme des objets qui lui ont appartenu, et des œuvres créées par des artistes qui l’admirèrent.

6, rue de Furstemberg, Paris 6e.

Musée national Gustave Moreau

Sur quatre niveaux, le musée national Gustave Moreau, qui expose environ 1.300 peintures, aquarelles, et près de 5.000 dessins, retrace la démarche créatrice de l'artiste.

14, rue Catherine de La Rochefoucauld, Paris 9e.

Musée national Jean-Jacques Henner

Niché dans un hôtel particulier construit sous la IIIe République, le musée national Jean-Jacques Henner abrite une grande partie de l’œuvre prolifique de l’artiste, lauréat du prestigieux Grand Prix de Rome de peinture en 1858.

43, avenue de Villiers, Paris 17e.

Musée national du Moyen Âge

En plein cœur du quartier latin, le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge est dotée de l’une des collections médiévales les plus importantes au monde.

28, rue du Sommerard, Paris 5e.

Musée national de l'Orangerie

Outre «Les Nymphéas» de Claude Monet, le musée de l’Orangerie présente la collection Jean Walter et Paul Guillaume, consacrée à de grands noms du XXe siècle : Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso, Soutine…

Jardin des Tuileries, Paris 1er.

Musée d'Orsay

Le musée d'Orsay est célèbre dans le monde entier pour sa riche collection d'art impressionniste, de Mary Cassatt, à Paul Cézanne, en passant par Edgar Degas, et Claude Monet.

1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e.

Musée national Picasso

Le musée Picasso est le musée national français consacré à la vie et à l'œuvre de Pablo Picasso ainsi qu'aux artistes qui lui furent liés.

5, rue de Thorigny, Paris 3e.

Cité de l'Architecture et du Patrimoine

Installée dans le Palais de Chaillot, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine est connue pour sa splendide galerie des moulages, la galerie des peintures et des vitraux et la galerie des maquettes d’architecture moderne et contemporaine.

1, place du Trocadéro et du 11 Novembre, Paris 16e.

Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Situé au Palais de la Porte Dorée, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration pose un regard nouveau sur l’histoire de France, en montrant l’apport des immigrés dans le développement économique, les évolutions sociales et la vie culturelle du pays.

293, avenue Daumesnil, Paris 12e.

Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Non loin de la tour Eiffel, le musée du quai Branly - Jacques Chirac met à l'honneur les Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Au total, plus de 300.000 œuvres sont exposées.

37, quai Jacques Chirac, Paris 7e.

Musée national des Arts asiatiques Guimet

Le musée national des Arts asiatiques Guimet, le plus grand musée des arts d'Asie en Europe, présente 5 millénaires d’arts asiatiques.

6, place d'Iéna, Paris 16e.

Gratuit le 1er dimanche de chaque mois d’octobre à mars

Musée Rodin

Installé dans un hôtel particulier datant du XVIIIe siècle, le Musée Rodin, doté d'un jardin de trois hectares, assure depuis 1919 la conservation et la diffusion de l'œuvre du grand sculpteur français Auguste Rodin (1840-1917).

19, boulevard des Invalides, Paris 7e.

Gratuits le premier samedi soir de chaque mois

Musée du Louvre

Le musée du Louvre, le plus visité au monde, abrite plus de 35.000 œuvres dont des chefs-d’œuvre mondialement connus comme «La Joconde», «La Victoire de Samothrace», «La Vénus de Milo», ou encore «Le Scribe accroupi».

Rue de Rivoli, Paris 1er.

La Bourse de Commerce

La Bourse de Commerce - Pinault Collection constitue un ensemble de plus de 10.000 œuvres contemporaines de près de 400 artistes internationaux issues des collections privées du milliardaire français.

2, rue de Viarmes, Paris 1er.

Gratuit tous les samedis

Musée d'Ennery

Enfin, le musée d'Ennery, qui dépend du musée Guimet, est accessible gratuitement sur réservation tous les samedis. Il compte près de 7.000 objets d'art d'Extrême-Orient réunis à la fin du XIXe siècle par la collectionneuse Clémence d'Ennery.

59, avenue Foch, Paris 16e.