Voici les 14 photos gagnantes du célèbre concours World Nature Photography Awards 2021

Le jury des World Nature Photography Awards (WNPA) a dévoilé aujourd'hui, le palmarès de son édition 2021. Comme à l'accoutumée, les clichés lauréats de cette prestigieuse compétition internationale de photographie témoignent de la beauté fragile de notre planète.

Ouvert aux photographes amateurs ou professionnels passionnés de nature venus du monde entier, les World Nature Photography Awards ont décerné cette année, leur grand prix à l'Américain Amos Nachoum. Ainsi, il a été couronné du titre de «World Nature Photographer of The Year» grâce à son exceptionnelle photo prise sur le vif d'un léopard de mer en pleine chasse sous-marine. Il s'est vu également attribuer la somme de 1.000 dollars.

De plus, ce concours a récompensé les trois meilleures photographies (or - argent - bronze) dans chacune de ses 13 catégories, à savoir «Animaux dans leur habitat», «Portraits d'animaux», «Comportement des amphibiens et des reptiles», «Comportement des oiseaux», «Comportement des invertébrés», «Comportement des mammifères», «Noir et Blanc», «Art de la nature», «Photojournalisme de nature», «Les humains et la nature», «Paysage et environnement», «Plantes et champignons» et «Faune urbaine».

En annonçant les lauréats 2021, les organisateurs ont officiellement lancé l'appel aux candidatures pour l'édition 2022. A noter que pour chaque participant inscrit, l'organisation des World Nature Photography Awards préoccupée par la question de l'environnement et de sa protection, plante un arbre.

Découvrez les 14 photos primées qui ont décroché la première place dans leur catégorie.

Grand prix et lauréat or - comportement des mammifères

© Amos Nachoum / WNPA

Cette photo d'Amos Nachoum intitulée «Leopard seal facing Reality» a été prise sur l'île de Plano, en Antarctique. Le photographe américain a attendu patiemment pendant plusieurs heures pour obtenir ce cliché saisissant d'un léopard de mer sur le point d'engloutir sa proie, un manchot papou.

lauréat or - animaux dans leur habitat

© Thomas VIJAYAN / WNPA

Le Canadien Thomas Vijayan a immortalisé cet orang-outan à Bornéo, île partagée entre la Malaisie, l'Indonésie et le sultanat de Brunei. Facilement reconnaissable à son apparence, ce mâle adulte a pris la meilleure des poses pour que ce photographe animalier multiprimé puisse capturer ce magnifique cliché.

lauréat or - art de la nature

© Federico TESTI / WNPA

Photographié en noir et blanc, ce paysage avec arbres de Federico Testi magnifie cette somptueuse région d'Italie qu'est la Toscane, et plus précisement San Quirico d'Orcia, situé dans la province siennoise.

lauréat or - comportement des invertébrés

© Chin LEONG TEO / WNPA

Photographe émérite singapourien, Chin Leong Teo a été primé pour cette photo parfaitement composée de fourmis rouge en Indonésie. Face à un obstacle comme une flaque d'eau, cet insecte ingénieux forme une sorte de pont grâce à des fourmis éclaireuses et à leurs corps afin de permettre à ses congénères de pouvoir traverser sans risque.

lauréat or - les humains et la nature

© Sabrina INDERBITZI / WNPA

Intitulée «Ice Cavern», cette merveilleuse image est l'œuvre de la Suisse Sabrina Inderbitzi. «J'ai rampé dans cette grotte de glace sur le lac Baïkal totalement gelé en Russie. Initialement, je n'étais pas satisfaite de ma photo à cause de la présence de cette voiture et de ses occupants au loin. Mais, dans un second temps, j'ai réalisé que ce cliché était tout simplement parfait», a-t-elle indiqué sur le site des World Nature Photography Awards.

lauréat or - comportement des oiseaux

© Ashok BEHERA / WNPA

Cette incroyable et macabre photo du festin d'un vautour a été prise au Kenya dans la réserve du Masaï Mara, par Ashok Behera, un photographe indien. Sous le regard impassible d'un renard, le charognard se saisit d'un œil sur la dépouille du buffle avant de s'en délecter.

lauréat or - noir et blanc

© Vince BURTON / WNPA

C'est au cours d'un voyage récent en Islande que le Britannique Vince Burton a eu la chance de photographier ce renard polaire en pleine tempête de neige.

lauréat or - photojournalisme de nature

© Alain SCHROEDER / WNPA

«Saving Orangutans», ce cliché du Belge Alain Schroeder a été réalisé à la clinique du Programme pour la Conservation de l'Orang-outan de Sumatra (SOCP), situé à Sibolangit sur l'île de Sumatra, en Indonésie. Cette photo représente l'opération d'une petite femelle orang-outan âgée de 3 mois, blessée à l'humérus. Prénommée Brenda, elle a été confisquée à un villageois qui la gardait comme animal de compagnie. Ce centre de conservation de la faune (SOCP) prend en charge ces grands singes perdus, blessés ou captifs dans le but de les réintroduire dans leur milieu naturel. A noter qu'Alain Schroeder avait reçu en 2020 pour cette image exceptionnelle, le prestigieux prix du World Press Photo dans la catégorie Nature. Elle faisait partie d'un reportage publié dans la revue National Geographic.

lauréat or - faune urbaine

© Matthijs NOOME / WNPA

Le photographe américain Matthijs Noome a pris cette extraordinaire image en noir et blanc d'une baleine à bosse qui plonge et disparait dans les profondeurs de l'Atlantique, avec pour seule ligne d'horizon, les emblématiques gratte-ciel de New York. Ce spectacle d'un cétacé naviguant paisiblement dans les eaux new-yorkaises est devenu de plus en plus courant ces dernières années, preuve que l'amélioration de la qualité de l'eau et que les efforts de conservation de ces grands mammifères portent leurs fruits.

lauréat or - portraits d'animaux

© Tom VIERUS / WNPA

Intime et tout en douceur, ce portrait de macaques à longue queue endormis est l'œuvre du photographe fidjien Tom Vierus. Au cours d'une chaude journée, il a saisi ce moment suspendu à Bali, en Indonésie. Appelé macaque crabier ou macaque de Java, ce singe vit souvent à proximité des temples à Bali où ils peuvent se nourrir facilement grâce aux offrandes alimentaires faites par les habitants aux divinités hindouistes.

lauréat or - paysage et environnement

© Sam WILSON / WNPA

Ce splendide et majestueux paysage de Nouvelle-Zélande, situé sur l'île du Sud, a été photographié par l'Australien Sam Wilson.

lauréat or - comportement des amphibiens et des reptiles

© Shayne KAYE / WNPA

Baptisée «Pacific Tree Frog», cette prise de vue a été faite par la photographe amateur Shayne Kaye. Plutôt spécialisée dans les photos d'oiseaux, la Canadienne n'a pourtant pas hésité une seconde à déclencher son appareil photo afin de faire le portrait de cette grenouille des arbres du Pacifique posée sur une fleur, dans le parc d'Outerbridge, à Victoria, au Canada.

lauréat or - plantes et champignons

© Gautam KAMAT BAMBOLKAR / WNPA

Cette photo d'une maison abandonnée dans le village indien de Raia dans l'Etat de Goa témoigne de la capacité de la nature à reprendre peu à peu ses droits lorsque l'homme est parti. Ce cliché à la beauté fascinante et énigmatique a été fait par le photographe indien Gautam Kamat Bambolkar.