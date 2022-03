Festival d'Angoulême 2022 : voici les 3 auteures en lice pour le Grand Prix

Rendez-vous incontournable des amateurs du neuvième art, le festival international de bande dessinée d'Angoulême est de retour pour une nouvelle édition du 17 au 20 mars. Pour la première fois cette année, le trio de finalistes pour le grand prix est exclusivement féminin.

En effet, le dessinateur américain Chris Ware, lauréat du grand prix de la ville Angoulême 2021, verra lui succéder Pénélope Bagieu, Julie Doucet, ou Catherine Meurisse. Le nom de la grande gagnante sera dévoilé le mercredi 16 mars.

Pénélope Bagieu

Nominée pour la deuxième fois, Pénélope Bagieu s’est fait connaître en 2007 en lançant «Ma vie est tout à fait fascinante», un blog dessiné où elle exposait la vie quotidienne d’une jeune parisienne avec humour. Un an plus tard, elle sort le premier tome de sa série à succès «Joséphine». En 2015, elle signe sa première biographie, «California Dreamin», un roman graphique retraçant l'enfance de la chanteuse Ellen Cohen.

Dans «Culottées», elle dresse le portrait de femmes combattantes. Ses deux volumes sont couronnés d'un Eisner Award en 2019 et adaptés en version animée par France TV. En 2020, l’autrice reprend le crayon et publie une bande dessinée pour les enfants baptisée «Sacrées Sorcières». En 2022, Pénélope Bagieu sort «Les Strates», son premier récit autobiographique.

Catherine Meurisse

Catherine Meurisse est une artiste prolixe. Dessinatrice, autrice, caricaturiste, reporter et illustratrice d'albums pour la jeunesse, elle a dessiné pendant quinze ans dans plusieurs titres de presse. Passée par l'École nationale supérieure des Arts décoratifs à Paris, la Niortaise a notamment signé «Moderne Olympia», «Drôles de femmes», mais aussi «La Légèreté», récit de l'attentat du 7 Janvier contre Charlie Hebdo auquel elle a échappé.

Celle qui est devenue la première autrice de BD membre de l'Académie des beaux-arts, a aussi publié «Les Grands Espaces», évocation de son enfance à la campagne, et plus récemment «La Jeune Femme et la Mer», récit questionnant la place de l'Homme dans la nature et le recours à l'art pour saisir les paysages qui disparaissent. Il s'agit de sa troisième nomination.

Julie Doucet

Née à Montréal, Julie Doucet découvre la BD au cours de ses études et commence à publier un fanzine photocopié : «Dirty plotte», dans lequel elle raconte sa vie de femme, ses envies, ses peurs, qui sera publié sous forme de comic books par l'éditeur Drawn & Quarterly à Montréal. L'année dernière, la maison d'édition L'Association a publié «Maxiplotte», une anthologie de 400 pages de ses «Dirty Plotte».

Après avoir vécu à New-York, Seattle et Berlin, l’auteure, nominée pour la première fois, est retournée vivre au Québec. Le festival d’Angoulême précise sur son site que «l'essayiste Anne-Elizabeth Moore a publié en 2018 une étude sur l'œuvre de Julie Doucet (Sweet Little Cunt : The Graphic Work of Julie Doucet), qu'elle perçoit comme précurseure d'un nouveau féminisme en bande dessinée».