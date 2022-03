Le Centre national du livre appelle à un quart d’heure de lecture partout en France aujourd'hui

Alors que la lecture a été décrétée grande cause nationale par Emmanuel Macron l’été dernier et jusqu’à l’été prochain, le Centre national du livre lance une opération originale et inédite. Il appelle aujourd’hui à un quart d’heure de lecture partout en France au même moment.

Ce jeudi, à 10 h, tous les Français sont invités à faire une pause dans leurs occupations pour lire simultanément un livre de leur choix pendant quinze minutes. Baptisé #10marsjelis, cette initiative exceptionnelle, lancée en cette année de grande cause nationale, a pour ambition «d’offrir à tous un quart d’heure de plaisir, d’évasion, de silence et d’émotion pour remettre la lecture au cœur de nos vies», note ainsi Régine Hatchondo, présidente du CNL.

#10marsjelis



Le 10 mars 2022 à 10h, participez à un quart d’heure de lecture national.



Pour sensibiliser les Français à la lecture et manifester notre attachement au livre, en cette année #lecturegrandecause, le CNL appelle à un quart d’heure de lecture.https://t.co/UUVl5PasTj pic.twitter.com/zZAmLcCdyr — CNL - Centre national du livre (@LeCNL) February 2, 2022

L’objectif : promouvoir le livre et la lecture auprès de tous les Français. Car si 81 % d'entre eux se déclarent lecteurs, comme le rapporte le dernier baromètre «Les Français et la lecture», commandé par le Centre national du livre à IPSOS l’année dernière, il confirme «une baisse visible surtout chez les 15-34 ans».

Des bienfaits multiples

Pourtant, les bienfaits de la lecture sont multiples et prouvés par de nombreuses études, souligne le CNL dans sa communication. Développement cérébral et psychique dès le plus jeune âge, développement de la pensée personnelle, maîtrise de la langue orale et écrite ou encore enrichissement du vocabulaire, la lecture est un outil d’évasion et d’apprentissage sans limite. A titre d’exemple, la littérature jeunesse expose l’enfant à 50% de mots en plus qu’une émission télévisée, estime une étude de l’Université de Berkeley en Californie.

Et la pratique de la lecture est même un excellent outil pour la santé, permettant notamment une réduction de l’anxiété. Selon le neuropsychologue et chercheur à l’université du Sussex David Lewis, elle permettrait une baisse du stress de 68 % contre 61 % pour la musique, et 58% pour une tasse de thé. Plus encore, une lecture de quelques minutes seulement ferait par ailleurs baisser la tension musculaire et le rythme cardiaque quasi instantanément.

Plus de 800 structures ont déjà répondu à l'appel

Pour cette première édition, plus de 800 structures - associations, bibliothèques, librairies, écoles, collectivités mais aussi entreprises, plus de 100 - ont annoncé participer à cet événement.

Plusieurs personnalités publiques prendront également part à ce quart d’heure de lecture. Parmi eux : le ministre de l’Éduction nationale Jean-Michel Blanquer a tout logiquement répondu à l'appel, comme la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa, ou encore le journaliste littéraire François Busnel. En route pour Nantes à l’occasion de l’avant-première du film qu'il a réalisé sur l'écrivain Jim Harrison, ce fervent défenseur de la littérature a fait savoir sur les réseaux qu’il prendrait le temps de s’arrêter «sur une aire d'autoroute» pour participer à ce moment de communion autour de la lecture. Un exemple à suivre aujourd'hui, à 10 h, avec une question d'ailleurs lancée par le journaliste François Busnel : «Vous lirez quoi, vous ?».

Pour trouver l'inspiration, le CNL partage sur son site quelques suggestions et morceaux choisis de grands classiques, de «Don Quichotte» de Cervantès à «L'écume des jours» de Boris Vian, en passant par «L'Ile au trésor» de Robert Louis Stevenson. Des extraits à lire en un quart d'heure, et plus si affinité.