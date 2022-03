Pinocchio : Tom Hanks méconnaissable en Geppetto sur la première photo du remake de Disney+

Tom Hanks campera dès septembre sur Disney + Geppetto, dans l’adaptation live de «Pinocchio» de Robert Zemeckis. En attendant, un premier cliché officiel de l’acteur dans la peau du célèbre menuisier a été partagé.

Cheveux grisonnant, moustache garnie et regard bienveillant, la star multi récompensée apparaît de profil, penchée sur le célèbre pantin au nez qui s’allonge dès qu’il ment, imaginé par Carlo Collodi en 1881. Ainsi grimé, difficile de reconnaître l’interprète de «Forest Gump» et «Philadelphia», qui portera ce remake, plus de 80 ans après la première adaptation cinématographique de ce conte par Disney.

Robert Zemeckis, lauréat de nombreux prix, à qui l'on doit notamment «Retour vers le futur» ou «Qui veut la peau de Rober Rabbit ? », retrouve ainsi Tom Hanks après avoir déjà travaillé avec lui sur «Forest Gump» (1994), «Seul au monde» (2000) et «Le pôle express» (2004).

Découvrez un premier aperçu de Tom Hanks dans le rôle de Geppetto et de Pinocchio, doublé par Benjamin Evan Ainsworth. Pinocchio à retrouver en septembre en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/rMAaaUxGx2 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 9, 2022

Dévoilé en septembre sur la plate-forme Disney+, le long-métrage mettra, par ailleurs, en scène l’actrice Cynthia Erivo (Genius, Harriet) dans le rôle de la fée bleue et Luke Evans (Le choc des titans, Le Hobbit, Fast & Furious) dans le costume du cocher.

L'engouement pour Pinocchio ne faiblit pas

Cette nouvelle adaptation du conte de Collodi ne sera pas la seule à sortir en 2022. Si le réalisateur multi-primé Robert Zemeckis en offre une version en live action, le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro revisitera, quant à lui, cette histoire intemporelle dans une version animée pour Netflix. Annoncé pour décembre prochain, ce projet a déjà sa bande-annonce.

Décidément les aventures de ce pantin de bois ne cessent d’inspirer. En 2020, le réalisateur Matteo Garrone, lauréat de deux Grand prix au festival de Cannes pour «Gomorra» (2008) et «Reality» (2012), avait lui aussi adapté ce conte initiatique avec succès en 2020.

Dévoilé à l’époque sur Amazon Prime, il était porté par Roberto Benigni (La vie est belle). C’est désormais à Tom Hanks de prêter ses traits au père du plus célèbre des pantins.