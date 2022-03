Festival d’Angoulême : le programme de l’édition 2022

Le festival de la BD d’Angoulême, qui se tiendra du 17 aux 20 mars prochain, propose un large choix d’évènements. Voici une sélection des rendez-vous à ne pas manquer.

Une expositions incontournables

Comme chaque année, de nombreuses expositions seront organisées en lien avec la bande dessinée. Cette année, on retrouvera :

Mortelle Adèle, l’exposition interdite aux nazebroques

Sous la plume d’Aude Picault

Christophe Blain, Dessiner le temps

Simon Roussin, la grande aventure

Camille Jourdy & Lolita Séchan, cachées ou pas

René Goscinny scénariste, quel métier !

Loo Hui Phang, écrire un métier

Shigeru Mizuki, contes d’une vie fantastique

Tatsuki Fujimoto, héros du chaos

UNE GRANDE RÉTROSPECTIVE SUR CHRIS WARE

Parmi les expositions, la rétrospective «Building Chris Ware» est à ne pas manquer. Élaborée en étroite collaboration avec l’Américain, la grande rétrospective qui lui est consacrée «cherche à guider les visiteurs à travers l’œuvre de l’auteur et, par ce biais, à les faire pénétrer au cœur des arcanes du 9e art». Côté objets, on retrouvera de nombreuses planches originales présentées au public ainsi que des imprimés rares et des objets conçus par l’artiste.

Une master class d’Alexandre Astier le 19 mars

Le samedi 19 mars, à 14h, l’acteur et réalisateur Alexandre Astier donnera une « master class » sur l’art du scénario, comme le rapporte la Charente Libre. L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles. Néanmoins, attention à arriver tôt ! En effet, celui qui est célèbre pour la série Kaamelott déjà venu en dédicace à la librairie Cosmopolite, en 2018, provoquant une file d’attente de plusieurs centaines de mètres.

Des spectacles pour tous les goûts

Au-delà des expositions, débats et conférences ou encore ateliers et dédicaces, des spectacles sont organisés durant le festival. En voici une sélection, reprise par le JDS :

Jazz à Vienne, concert dessiné avec Thomas de Pourquery & Fanny Michaëlis

Live Magazine

Le Petit Oiseau de Feu

Ne ratez pas le spectacle Jazz à Vienne, mis en place pour la quatrième année consécutive. En effet, les deux festivals proposent une rencontre «inédite entre jazz et bande dessinée, entre musique et illustration».

Des ateliers pour creer

Si vous souhaitez mettre la main à la pâte, de nombreux ateliers sont également proposés. Vous pourrez réaliser la première de couverture d'une BD, réaliser un film d'action par rotoscopie, apprendre à conçevoir un gag en quatre cases... La liste complète juste ici.

L’univers du manga à découvrir

Le manga ne sera pas en reste cette année ! Manga-news, site spécialisé dans le genre, en donne un aperçu. Côté expositions, les événements dédiés à Shigeru Mizuki, Tatsuki Fujimoto et au film Inu-Oh seront bien au programme. Shigeru Mizuki : Contes d'une vie fantastique vient notamment célébrer les 100 ans du défunt artiste, père de Kitaro Le Repoussant (Ed. Cornélius), et se tiendra au musée d'Angoulême.

Derrière la gare de Bordeaux, la médiathèque L'Alpha accueillera les expositions Tatsuki Fujimoto : Héros du Chaos et Masaaki Yuasa et Taiyô Matsumoto : L'art D'Inu-Oh. Masaaki Yuasa sera d'ailleurs présent sur le festival, afin de présenter son œuvre en avant-première. Une projection aura lieu en sa présence le vendredi 18 mars à 20h, au CGR d'Angoulême. Sans oublier une conférence intitulée «Quand le manga s'anime» le samedi 19 mars à 13h30, à Manga City, précisent nos confrères.