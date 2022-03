BAFTA 2022 : le palmarès complet de la 75e édition

Les BAFTA Awards, organisées par la British Academy of Film and Television Arts, se sont déroulés le dimanche 13 mars. Voici le palmarès complet, dominé par «The Power of the Dog» de Jane Campion.

Cette 75e édition de cette cérémonie, après une remise des prix sans public l'année dernière en raison de la pandémie, a été marquée par la guerre en Ukraine. L'invasion russe «a choqué le monde avec des images et des histoires racontant une situation vraiment horrible et déchirante», comme l’a déclaré le président de l'Académie britannique Krishnendu Majumdar, au début de la cérémonie. Sur le tapis rouge, certaines stars portaient des badges ou rubans aux couleurs du drapeau ukrainien, dont l'acteur Benedict Cumberbatch. L'actrice australienne Rebel Wilson, qui présentait la cérémonie, a adressé un doigt d'honneur au président russe Vladimir Poutine.

Meilleur film

«The Power of the Dog». La production Netflix, également nominée dans la catégorie meilleur film pour les Oscars le 28 mars, l'a emporté devant «Belfast», «Don't Look Up!», «Dune» et «Licorice Pizza».

Meilleure réalisatrice

Jane Campion, pour «The Power of the Dog».

Meilleur acteur

Will Smith, pour son interprétation du père et entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams, dans le film «La méthode Williams», de Reinaldo Marcus Green. L'acteur de 53 ans l'a emporté devant Adeel Akhtar, Mahershala Ali, Benedict Cumberbatch, Leonardo DiCaprio et Stephen Graham.

Meilleure actrice

Joanna Scanlan, pour son interprétation d'une épouse découvrant les secrets de son mari décédé soudainement dans «After Love». L'actrice de 60 ans l'emporte devant Lady Gaga, Alana Haim, Emilia Jones, Renate Reinsve et Tessa Thompson.

Meilleur film britannique

«Belfast», le film très personnel de Kenneth Branagh, en forme d'hommage à la cité irlandaise.

Meilleur second rôle féminin

Ariana Debose pour «West Side Story».

Meilleur second rôle masculin

Troy Kotsur dans «Coda».

Meilleur espoir

Lashana Lynch dans «No Time to Die».

Meilleur premier film

«The Harder They Fall» de Jeymes Samuel.

Meilleur film en langue étrangère

«Drive My Car», du Japonais Ryusuke Hamaguchi.

Meilleur film d’animation

«Encanto» de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino et Clark Spencer.

Meilleur documentaire

«Summer of Soul» de Ahmir «Questlove» Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent et Joseph Patel.

Meilleur scénario original

«Licorice Pizza» de Paul Thomas Anderson.

Meilleur scénario adapté

«Coda» de Siân Heder.

Meilleurs costumes

Jenny Beavan pour «Cruella».

Meilleur casting

Cindy Tolan pour «West Side Story».