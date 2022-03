BAFTA 2022 : Will Smith sacré meilleur acteur pour «La méthode Williams»

Lors de la 75e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA), organisée à Londres ce dimanche 13 mars, l’acteur Will Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans «La méthode Williams», réalisé par Reinaldo Marcus Green.

Le comédien américain de 53 ans l'a emporté devant Adeel Akhtar pour «Ali & Ava», Mahershala Ali pour «Swan Song», Leonardo DiCaprio pour «Don't Look Up», Stephen Graham pour «Boiling Point», et Benedict Cumberbatch pour son interprétation dans «The Power of The Dog», western de Jane Campion, qui a remporté le prix du meilleur film.

l'ascension de deux championnes

Dans ce biopic, Will Smith, en lice pour l'Oscar, interprète avec brio Richard Williams, le père et entraineur de tennis des championnes Vénus et Serena, la dernière d'une fratrie de cinq. Plus précisément, le film revient sur la fabuleuse ascension de ces deux championnes, et plus particulièrement de Vénus.

On les suit depuis leurs premières leçons dans un quartier pauvre de Compton (Californie), données par leur père alors qu’il n’avait aucune expérience dans le sport, jusqu’à leurs premiers tournois officiels, qu’elles disputent en étant sous la houlette de l’entraîneur Rick Macci.

Fort, touchant, et parfois très drôle, «La méthode Williams» montre tous les efforts déployés par Richard Williams, qui avant même la naissance de Vénus et Serena, avait déjà élaboré un plan d’action de 78 pages.

Il rend hommage à un homme aimant, protecteur, doté d’une volonté inébranlable, qui est parvenu à braver le déterminisme social pour hisser ses filles au sommet.