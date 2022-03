La vie d’Al capone adaptée en comédie musicale en janvier prochain

Le plus célèbre des gangsters va faire l’objet d’une comédie musicale. Sobrement intitulé « Al Capone », le spectacle porté par le ténor Roberto Alagna, dans la peau du célèbre bandit, sera dévoilé en première mondiale aux Folies bergère en janvier prochain, pour 90 représentations exceptionnelles.

Inspiré de la vie de ce chef de la pègre particulièrement redouté durant la période de la Prohibition aux Etats-Unis dans les années 1920, le spectacle est signé Jean-Félix Lalanne à l’origine du livret, des paroles et de la musique. Produit par Jean-Marc Dumontet, le show a d’ores et déjà dévoilé son casting.

Roberto Alagna, Anggun et Bruno Pelletier au casting

Le ténor Roberto Alagna endossera le costume de cette figure historique du grand banditisme surnommée Scarface (le balafré) et décédé en 1947. Il donnera la réplique à la chanteuse Anggun, qui fera ses premiers pas dans un spectacle musical dans le rôle de Lili, «la maîtresse vénéneuse d’Al Capone» comme elle l’a expliqué sur Instagram. Il sera confronté au québécois Bruno Pelletier (Notre-Dame de Paris) dans le costume de l’inspecteur intègre Eliot Ness, campé à l’écran par Kevin Cosner dans le film culte de Brian de Palma, « Les incorruptibles », sorti en 1987. Le spectacle flirtera, lui, avec le jazz, la pop et la musique lyrique, selon ses interprètes.

Pour mémoire, Al Capone a fait fortune dans la vente d’alcool dès 1919, devenant le parrain le plus redouté de Chicago, notamment pour ses méthodes violentes. Il a été condamné à 11 ans de prison ferme en 1931, non pas pour ses crimes mais pour fraude fiscale. Emprisonné à Alcatraz, il sera finalement libéré en 1939, en raison de problèmes de santé, et finira ses jours à Miami. La billetterie de ce musical ouvrira le 31 mars prochain.