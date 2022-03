William Hurt : les stars hollywoodiennes rendent hommage à l'acteur décédé

De nombreuses personnalités du cinéma américain pleurent le décès de l’acteur William Hurt, qui s’est éteint ce dimanche 13 mars.

Depuis l’annonce de la triste nouvelle, les éloges ne cessent de pleuvoir sur les réseaux sociaux avec des qualificatifs récurrent tels que «géant», «légendaire» ou encore «incroyable». Le monde du 7e Art tient à saluer la star, dont le talent singulier a marqué à jamais les esprits.

«Je suis tellement triste d'apprendre le décès de William Hurt. J'ai eu le privilège de le diriger dans The Village. Il était un maître de son métier d'acteur. Chaque prise était nouvelle et révélatrice. #rip», a écrit le réalisateur M. Night Shyamalan.

«Pour Robin des Bois, j'étais au courant de sa réputation de poser des questions basées sur les personnages, j'avais donc compilé un dossier sur la vie de William Marshall. Il m'a cherché quand il est arrivé sur le plateau. Je lui ai tendu la pile. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un plus grand sourire. RIP», a posté l’acteur Russell Crowe.

«J'ai eu le grand plaisir de travailler au côté de William Hurt dans Too Big To Fail, a écrit Matthew Modine. Bill était un professionnel accompli. À la recherche continue d'une plus grande vérité et d'une compréhension humaine. Bénédictions à sa famille et ses amis. RIP»

«Encore une immense perte dans la communauté des acteurs, se languit Marc Ruffalo. Un acteur génial. Un grand esprit. RIP».

Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler avec William Hurt. J'admirais tellement son jeu et voir son engagement en personne était remarquable. Mes pensées vont à sa famille», a adressé Topher Grace.

«Repose en paix incroyablement talentueux William Hurt, bien-aimé Thaddeus 'Thunderbolt' Ross dans notre Marvel Cinematic Universe», a été tweeté sur le compte officiel des studios Marvel.

«Un grand acteur nous a quittés», pleure Antonio Banderas.

Très affecté par la disparition de William Hurt, Ben stiller a posté un long texte dans lequel il rappelle combien l'homme avait été déterminant dans sa propre vie d'acteur. «Je suis très triste du décès de William Hurt. Un acteur brillant qui met tout dans son travail. J'ai eu la chance de passer du temps avec quand j'étais plus jeune. Mon père a travaillé avec lui dans une pièce intitulée Hurlyburly, de David Rabe. Ils étaient tous les deux incroyables dedans, raconte ainsi Ben Stiller. La pièce a été jouée pendant quelques années à Broadway. Au cours de cette période, Bill et mon père sont devenus amis.»

«Ma sœur et moi étions à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, tous deux acteurs en herbe, poursuit l'acteur dans son hommage. Il était au sommet de sa renommée en tant qu'homme de premier plan, faisant des films grand public intelligents et stimulants. Il était si gentil avec ma sœur et moi. Il a passé du temps dans notre appartement et est venu rendre visite à mes parents à Nantucket. Il nous parlait du jeu d'acteur et du processus. Il nous a parlé comme si nous étions des adultes, pas des enfants de son ami. Il a eu un impact énorme sur nous deux. Il nous a inspirés à être qui nous étions et à nous engager dans le travail. Surtout, il nous a fait nous sentir spéciaux et était gentil. Je ne l'ai revu que quelques fois. Mais j'ai toujours eu une place dans mon cœur et j'ai toujours été si reconnaissant de l'avoir connu… Regardez ses films si vous le pouvez et voyez un autre genre de stars de cinéma, pour qui le travail était plus important que le statut. Il a fait un excellent travail.»

une carrière sous le signe de l'exigence

La mort de William Hurt a été annoncée ce dimanche 13 mars par son fils Will, qui a déclaré qu'il était décédé «paisiblement, en famille, de causes naturelles», une semaine seulement avant son 72e anniversaire.

Trois fois nominé pour le meilleur acteur aux Oscars, William Hurt avait joué dans des films tels que «The Big Chill» («Les copains d'abord») et avait été oscarisé pour son rôle de prisonnier gay dans «Le Baiser de la femme araignée».

Né à Washington le 20 mars 1950, il avait parcouru le monde pendant son enfance, accompagnant son père diplomate. Après des études théologiques, il avait d'intégré la prestigieuse école d'art Juilliard School à New York.

Son premier rôle au cinéma avait été celui d'un scientifique obsédé dans le film «Altered States» de Ken Russell en 1980. Son apparition au côté de Kathleen Turner dans «Body Heat» en 1981 avait fait de lui un sex-symbol. William Hurt avait bâti sa réputation sur sa volonté d'incarner des personnages excentriques et inhabituels rappelle l'AFP, à l'instar d'un policier russe dans «Gorky Park» (1983), un mari riche et distant dans «Alice» de Woody Allen (1990), et un homme ayant pour projet de construire une machine qui profiterait aux aveugles dans «Until the End of the World» (1991).

Du côté de la vie privée, celui qui se disait «mal à l'aise» avec la notoriété avait épousé l'actrice Mary Beth Supinger. Il avait par la suite eu un enfant avec la danseuse de ballet Sandra Jennings, puis deux autres lors d'un autre mariage, ainsi qu'une fille, Jeanne, avec l'actrice française Sandrine Bonnaire. En mai 2018, l'acteur s'était vu diagnostiquer un cancer de la prostate à un stade incurable.