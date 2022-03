Jane Campion s’excuse auprès des sœurs Williams après des propos qui ont fait réagir

La réalisatrice s’est excusée, hier lundi, auprès des deux stars du tennis mondiale pour des propos qu’elle a jugé «irréfléchis», prononcés lors de la remise de prix des Critics choice Awards, dimanche, aux Etats-Unis.

Auréolée du prix du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pour «The Power of the Dog» lors de la 27e édition des Critics Choice Awards, Jane Campion, qui concourrait face à cinq réalisateurs masculins, a comparé son parcours à celui des sœurs Williams dans son discours de remerciements.

«Serena et Venus, vous êtes de telles merveilles... mais vous n'avez pas, comme moi, à jouer contre les garçons», a ainsi déclaré dimanche Jane Campion, après avoir salué les femmes «incroyables» présentes dans la salle devant un parterre de star, dont les deux championnes. Des propos jugés racistes et sexistes qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux et pour lesquels la réalisatrice s’est excusée, hier lundi, dans un communiqué de presse.

Jane Campion se donne le droit de dire qu'elle a eu plus de freins à sa carrière que deux femmes souffrant de racisme, sexisme et misogynie dans leur sport et qui ont dû prouver leur valeur à un public d'hommes riches toute leur vie. https://t.co/fHq1dqHlX9 — Roxane Zebina (@roxane_zebina) March 15, 2022

« Je vous demande pardon »

«J'ai fait un commentaire irréfléchi en assimilant ce que je fais dans le monde du cinéma à tout ce que Serena Williams et Venus Williams ont accompli», a ainsi fait savoir la réalisatrice de «La leçon de Piano», dans la presse américaine. «Je n'avais pas l'intention de dévaloriser ces deux légendaires femmes noires et athlètes de classe mondiale», a-t-elle poursuivi.

Et de rectifier ses dires : «Le fait est que les sœurs Williams ont, en fait, affronté des hommes sur le terrain (et en dehors), et elles ont toutes les deux élevé la barre et ouvert les portes de ce qui est possible pour les femmes dans ce monde. La dernière chose que je voudrais faire est de minimiser les femmes remarquables», a-t-elle ajouté avant de présenter ses excuses aux sœurs Williams.

«Leurs réalisations sont titanesques et inspirantes. Serena et Venus, je vous demande pardon et je vous célèbre totalement», a conclu la réalisatrice de 67 ans, dont le long métrage a également remporté le BAFTA du meilleur film dans la foulée. «The power of dog» est par ailleurs en compétition pour les Oscars, le 28 mars prochain, dans la catégorie meilleur long métrage.