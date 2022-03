Loto du Patrimoine 2022 : voici la liste des 18 sites retenus

Pour cette cinquième édition du Loto du Patrimoine, 18 sites ont déjà été retenus, un par région française. Les montants accordés seront dévoilés lors des prochaines journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre prochain. Voici la liste des 18 sites «emblématiques» pour 2022.

Bourgogne-Franche-Comté : Prieuré de la Charité-sur-Loire (Nièvre)

Le prieuré Notre-Dame de la Charité-sur-Loire, situé dans le département de la Nièvre, a été sélectionné par le Loto du Patrimoine pour représenter la Bourgogne-Franche-Comté en 2022. Cet édifice qui date du XIIe siècle a été classé monument historique en 1840, avant d’être inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 1998.

La bâtisse souffre de problèmes d’étanchéité et des travaux doivent être réalisés dans la charpente et les chevets du toit pour permettre de préserver la structure de l’église. Le loto permettra de financer les travaux chiffrés entre 2,5 et 3 millions d’euros.

Centre-Val de Loire : maison des Alix à Gien (Loiret)

Pour la région Centre-Val de Loire, c’est la maison des Alix située à Gien dans le Loiret qui a été retenus par la Mission du Patrimoine 2022. La maison qui date du XVIe siècle est la plus ancienne de la ville et a été échappé aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui la bâtisse menace de s’effondrer.

Avec le soutien du Loto du Patrimoine, la municipalité qui a rencontré des difficultés pour la restauration de la maison des Alix pourra financer une partie des travaux de réhabilitation du site en danger.

Corse : Château de Quenza (Corse du Sud)

Le château de Quenza situé en Corse du Sud, représentera la région pour cette édition 2022 du Loto du Patrimoine. Ce site a été construit dans l’entre-deux-guerres par un Sébastien Colonna Cesari, un diplomate de la IIIe République. L’architecture de ce château est très originale mais son état est tel que l’accès au site est interdit.

La Mission du Patrimoine va permettre la réalisation de travaux d’urgence pour éviter l’effondrement de la toiture et donc progressivement de l’édifice.

Auvergne-Rhône-Alpes : Parc des Sources à Vichy (Allier)

La région Auvergne-Rhône-Alpes sera représentée par le parc des Sources de Vichy dans l’Allier.

Le choix du parc s’inscrit dans une volonté de redynamisation de la ville de Vichy inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2021.

Mayotte : Ancienne usine sucrière de Hajangoua, à Dembéni

L’ancienne usine sucrière de Hajangoua, à Dembéni, représentera Mayotte pour l’édition 2022 du Loto du Patrimoine. Il s’agit d’un domaine sucrier créé en 1870.

La somme attribuée par le Loto permettra la réalisation de travaux d’aménagement et d’accessibilité du site, la sécurisation et la préservation de la nature mais aussi le débroussaillage des alentours.

La Réunion : Ancienne usine sucrière de Pierrefonds, à Saint-Pierre

C’est également une ancienne usine sucrière qui représentera la Réunion. Il s’agit de l’usine de Pierrefonds à Saint-Pierre au sud de l’île. Le site date du XIXe siècle et est un monument central du quartier de Pierrefond.

Laissée à l’abandon depuis 1970 l’usine a besoin de travaux de restauration, notamment de désamiantage et de renforcement de la structure. Sa réhabilitation permettra, selon ses défenseurs, de fédérer le quartier qui s’étend autour d’elle.

Guyane : Village de l'Acarouany à Mana

La Guyane sera de son côté représentée par le village de l’Acarouany à Mana. Il s’agit d’une ancienne léproserie fondée en 1833 par Sœur Anne Marie-Javouhey. Cette dernière a été la dernière léproserie de France et a fermé ses portes en 1979.

Grâce à la Mission du Patrimoine, la municipalité a déjà rénové en 2021 l’ancienne maternité et compte continuer à restaurer le village pour le redynamiser. Cinq cases devraient bénéficier d’une restauration.

Martinique : Cinéma Atlas des Anses d'Arlet

C’est le Cinéma Atlas des Anses d’Arlet qui a été sélectionner par le Loto du Patrimoine pour représenter la Martinique en 2022. Ouverte en 1905, il s’agit de la seule salle de cinéma dans le sud de la Martinique. Elle peut accueillir 80 personnes. Entre 2013 et 2015 elle a été temporairement fermée au public.

Le Loto permettra de restaurer la salle mais également de réparer le toit pour accueillir en toute sécurité les spectateurs et amoureux du cinéma.

Guadeloupe : La Souvenance (Maison Schwarz-Bart) à Goyave

La Mission du Patrimoine viendra en aide à la Souvenance située à Goyave en Guadeloupe. Il s’agit de la maison créole des écrivains Simone et André Schwarz-Bart. Elle est depuis devenue le centre Caribéen d’Art et de Culture André et Simone Schwarz-Bart.

Le Loto du Patrimoine pourrait permettre à la Souvenance d’accueillir des artistes en résidence, puisque pour ce faire, des travaux de restauration et de consolidation de la bâtisse sont nécessaires.

Bretagne : Ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer (Morbihan)

C’est l’ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan qui représentera le site emblématique de 2022 pour la Bretagne. Il d’agit d’un ancien lieu de détention pour mineurs délinquants, vagabonds ou orphelins et qui est parfois surnommé «le bagne pour enfants».

La bâtisse qui est à l’abandon depuis 1977 va être réhabilitée pour permettre la création d’un lieu qui proposera une programmation artistique et culturelle variée, pour permettre de dynamiser l’économie de Belle-Île durant la basse-saison.

Occitanie : Maison de l’Intendance du Jardin des Plantes de Montpellier (Hérault)

L’Occitanie sera représentée par la Maison de l’Intendance du Jardin des Plantes de Montpellier, située dans le département de l’Hérault. Il s’agit d’un jardin botanique fondé en 1593 par le roi Henri IV, il possède une maison d’intendance qui faute d’entretien tombe en ruine.

La liste des 18 sites emblématiques de la Mission patrimoine dévoilée, avec un lieu retenu en #Occitanie: La Maison de l'intendance du Jardin des plantes à Montpellier.#Patrimoine #Montpellier @MplTourisme @bernstephane @fond_patrimoinehttps://t.co/R4v3lvKaAb — Occitanie info (@Le_Fait_Libre) March 14, 2022

Pour le moment fermé au public, la somme versée par le Loto du Patrimoine permettra la restauration de l’aile sud de la bâtisse.

Pays de la Loire : Porte Beucheresse à Laval (Mayenne)

La Porte Beucheresse à Laval représentera la région des Pays de la Loire pour cette édition 2022. Il s’agit de l’élément le mieux conservé des anciens remparts de la ville de Laval en Mayenne. Elle est classée aux monuments historiques depuis 1931. La ville en a fait la complète acquisition en 1995.

Deux millions d'euros de travaux sont nécessaires pour permettre la restauration complète de la Porte Beucheresse et le Loto du Patrimoine y prendra part.

Grand Est : Premier château des Princes de Salm à Sénones (Vosges)

Le premier château des Princes de Salm à Sénones dans les Vosges a été sélectionné par la Mission du Patrimoine pour représenter en 2022 la région Grand Est.

Ancien hôtel de Bilistein, premier château des princes de Salm à Senones (Vosges). Château construit à partir de 1754 pour le prince de Salm, face à l'ensemble abbatial. Ce château occupe une place déterminante dan... #Patrimoine #MonumentHistorique https://t.co/6E4krrO0sa pic.twitter.com/CLMO24ocRS — Monumentum (@MonumentumFr) January 24, 2021

Aussi appelé Hôtel de Bilistein, il a été construit en 1754 par le premier Prince de Salm, Nicolas Léopold.

Les sommes récoltées par le Loto permettront la mise en route de travaux structurels de la bâtisse qui menace de s’effondrer par endroits.

Provence-Alpes-Côte d'Azur : Castellas de Roquemartine à Eyguières (Bouches-du-Rhône)

Ce sont les ruines du Castellas de Roquemartine à Eyguières dans les Bouches-du-Rhônes qui ont été sélectionnées pour cette édition 2022. La bâtisse, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, date des XIIe et XIIIe siècles.

L’association des Amis du Castellas de Roquemartine a pour projet d’ouvrir le site des ruines au public. Les sommes reçues grâce au Loto permettront de réaliser des travaux allant dans ce sens.

Hauts-de-France : Chevalements miniers d'Oignies (Pas-de-Calais)

Les chevalements miniers d'Oignies dans le Pas-de-Calais sont le site emblématique des Hauts-de-France qui seront aidés par le Loto du Patrimoine en 2022. Le site ouvert en 1853 a été démantelé en 1992. C’est dans cette mine que Georges Mulot a découvert le charbon du Pas-de-Calais au XIXe siècle.

La destruction du site a été envisagée mais l’hypothèse a été écartée au profit de la restauration. Les travaux des escaliers et des taquets de sécurité usés par la corrosion sont les premiers envisagés.

Ile-de-France : Église Saint-Louis de Villemomble (Seine-St-Denis)

Pour sa cinquième édition, le Loto du Patrimoine a sélectionné l’église de Saint-Louis de Villemomble en Seine-Saint-Denis pour représenter la région Ile-de-France. L’édifice religieux date du XXe siècle.

Le clocher de l’église doit être rénové et le traitement des bétons de l’édifice doit être réalisé pour permettre de préserver sa structure.

Normandie : Église et infirmerie vétérinaire du Haras du Pin (Orne)

La Normandie verra l’église et l’infirmerie vétérinaire du Haras du Pin dans l’Orne bénéficier de l’aide du Loto du Patrimoine. Le Haras surnommé le «Versailles du Cheval» a été construit entre 1715 et 1736 sur ordre du roi Louis XIV et de son ministre Colbert. Il s’agit du plus ancien des haras nationaux.

Le Loto permettra la restauration de l’église, aujourd’hui hors d’usage mais également de l’infirmerie vétérinaire du Haras.

Nouvelle Aquitaine : Théâtre à l’italienne de Guéret (Creuse)

La Mission du Patrimoine a choisi de soutenir le Théâtre à l’italienne de Guéret en Nouvelle-Aquitaine. Le site situé en Creuse date de 1837 et a fermé ses portes au public en 1983. Si la façade est en bon état, l’intérieur de l’édifice est en piteux état. Le Théâtre, qui appartient à la commune, a été classé aux monuments historiques en janvier 2021.

Le théâtre à l’italienne de Guéret (#Creuse) retenu pour le Loto du patrimoine



https://t.co/M4muc9tSn9 pic.twitter.com/SnL03iogXr — La Montagne (@lamontagne_fr) March 14, 2022

Quatre millions d’euros seraient nécessaires pour permettre sa réouverture au public, mais également aux artistes. Le Loto du Patrimoine va permettre de faire avancer les travaux de réouverture.