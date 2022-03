Surréalisme : Sotheby's organise sa première vente consacrée au mouvement ce mardi à Paris

Magritte, Duchamp ou Picabia… Sotheby’s organise ce 16 mars la première vente aux enchères dédiée aux surréalistes à Paris, pour une estimation globale de 30 millions d’euros.

Il s’agit de la plus haute cette saison en France, a indiqué lundi l'institution, démontrant que 100 ans après sa naissance, le mouvement, dans lequel se sont inscrits de nombreux artistes de renom tels que Salvador Dali, Max Ernst, ou encore Man Ray, a toujours la cote. Le surréalisme n’était pas un style de peinture, mais un état d’esprit, soutenaient ses disciples. L'absence de règles rendait ses contours flous. Ainsi chaque artiste surréaliste choisissait sa propre forme d’expression, rendant le genre extrêmement diversifié.

C'est Francis Picabia qui sera en vedette lors de cette vente aux enchères, avec deux toiles, «Pavonia», 1929, (estimation 6-8 millions d'euros) et «Nu de dos», 1940-42 (3-4 millions). «Pavonia» devrait «battre le record de l'artiste (8,8 millions de dollars, environ huit millions d'euros)», selon Sotheby's. «Conçu pour le grand projet de décoration de l’appartement parisien du marchand d’art Léonce Rosenberg, Pavonia déploie la technique des Transparences sur une toile de très grand format ; les figures allégoriques du dieu Pan et d’une centauresse s’y superposent dans une symphonie de fleurs, de lignes et de couleurs, où domine le bleu du ciel. Une Transparence de Picabia de cette importance n’a pas paru sur le marché depuis au moins vingt ans et Pavonia possède tous les atouts pour établir un nouveau prix record pour une œuvre de Picabia», considère Sotheby’s.

Parmi les autres œuvres phares mises en vente, il y aussi un René Magritte, «Palais de la Courtisane», 1929, (estimation : 2-3 millions d'euros), et un célèbre Marcel Duchamp, «L.H.O.O.Q» (estimation : 300.000-400.000 euros), une des images les plus emblématiques de l'art dada et surréaliste.

BEN STANSALL / AFP

«Le Surréalisme a 100 ans et n'a jamais paru aussi jeune. Magritte est aujourd'hui aussi recherché que Warhol et la demande du marché pour Picabia égale celle de Jeff Koons», explique dans un communiqué Thomas Bompard, le directeur de cette vente.

Témoignagne de l'intérêt vivace pour le Surréalisme, la vente le 2 mars dernier à Londres de «L'Empire des lumières» de René Magritte, pour 59,4 millions de livres (environ 71,5 millions d'euros), record d'enchères à la clé pour une œuvre de l'artiste belge, et qui en fait le tableau le plus cher jamais vendu aux enchères en Europe. La toile avait été mise en vente au cours d’une soirée spéciale, intitulée «Modern and Contemporary Evening Auction», qui regroupait plus d’un siècle de création artistique, couvrant l’Impressionnisme, le Surréalisme, et le Pop-Art.

A noter que les ventes aux enchères d'œuvres d'art, portées par l'art contemporain, se portent bien, puisqu'elles ont atteint un nouveau record en 2021, à 17,08 milliards de dollars, soit une hausse de 60 % par rapport à 2020, et de 28 % comparé à 2019, selon le rapport annuel d'Artprice.