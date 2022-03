Barack Obama prête sa voix à un documentaire sur les merveilles naturelles

Une voix bien connue du grand public. Barack Obama se fait le conteur des merveilles naturelles pour Netflix.

Alors que la plate-forme dévoilera, le 13 avril prochain, une nouvelle série documentaire consacrée aux parcs naturels nationaux les plus spectaculaires que compte la planète, l’ancien président en sera le narrateur. «Un poisson qui peut marcher, des hippos surfeurs qui veulent prendre la vague, des espèces que l’on ne trouve nul part ailleurs, rejoignez moi dans la célébration des plus grands parcs nationaux et régions sauvages de notre planète», annonce ainsi l’ancien locataire de la Maison Blanche dans la bande-annonce dévoilée hier par Netflix.

Alternant images de Barack Obama, paysages à couper le souffle et créatures incroyables, cette série documentaire invite à découvrir les super-pouvoirs de la nature. «Quand l’humanité a commencé à protéger ces espaces sauvages, nous n’avions pas réalisé à quel point ils deviendraient importants», commente ainsi Barack Obama, qui n’en est pas à son coup d’essai avec Netflix.

Narrated by President @BarackObama, Our Great National Parks invites you to discover the power of our world's wild spaces. Coming April 13. pic.twitter.com/wvSoBqcbUJ

— Netflix (@netflix) March 15, 2022