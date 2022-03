Guerre en Ukraine : la présidente ukrainienne du jury de Séries Mania appelle le monde de la culture à agir

Dans une interview pour l’AFP, la présidente du jury de la compétition internationale de Séries Mania, la productrice ukrainienne Julia Sinkevych, exhorte le monde de la culture à «agir» face à l'«invasion barbare» dont son pays est victime.

«Le monde de la culture ne doit pas rester en dehors de la politique quand une invasion barbare survient au milieu de l'Europe. Il doit agir, montrer ce qui se passe chez nous, a-t-elle déclaré. C'est un grand honneur et une grande responsabilité pour moi d'être présidente du jury et c'est une bonne opportunité pour attirer l'attention sur mon pays, ses réalisateurs», a-t-elle ajouté.

«Nous faisons partie du monde du cinéma et des séries. Nous sommes un pays progressiste et européen. Nous ne faisons pas partie de l'empire postcolonial russe, nous avons nos propres talents et notre propre culture. L'industrie du cinéma en Ukraine est relativement jeune, comparé à la France, mais nous avons tourné un certain nombre de séries, même si notre production a déjà été interrompue en 2014, lors de l'annexion de la Crimée par les Russes.»

un symbole fort

«En proposant cette présidence à Julia Sinkevych, qui porte haut les couleurs de la culture dans un pays meurtri, nous souhaitons témoigner du rôle des festivals dans un monde en crise», ont indiqué les organisateurs de Séries Mania dans un communiqué.

«Sa présence à Lille n'étant pas garantie, nous avons demandé à Marc Dugain, grand écrivain et réalisateur français d'assurer la vice-présidence de son jury», ont précisé les organisateurs de ce festival international.



«Nous avons toujours dit que les séries étaient le miroir d'une époque et résonnaient à travers leurs histoires, leurs personnages, leurs sujets (...) C'est pourquoi, il nous paraît indispensable aujourd'hui de tourner notre regard vers la situation dramatique qui secoue l'Ukraine et le monde entier», ont expliqué les organisateurs.

Julia Sinkevych, qui vivait à Kiev avant de se réfugier à Lviv après l'invasion russe, compte repartir en Ukraine dès la fin du festival. Saluant «son courage», Laurence Herszberg, la directrice du Festival, a indiqué à l'AFP que Séries Mania participait à «un réseau pour envoyer des caméras et du matériel de protection afin d'aider les créateurs ukrainiens à filmer».

Un petit mot de Julia Sinkevych, Ukrainienne, productrice et ex-responsable du Festival International du Film d'Odessa, qui sera la Présidente du Jury de la Compétition Internationale au Festival. #seriesmania pic.twitter.com/2wDvGz1vWg — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) March 2, 2022

Julia Sinkevych est une productrice ukrainienne, anciennement déléguée générale de l’Odessa International Film Festival pendant dix ans, est-il écrit dans sa biographie sur le site de Séries Mania, qui indique qu’elle a notamment cofondé l’Ukrainian Film Academy, la première école de cinéma ukrainienne reliée au plus grand studio de film en Europe de l’Est, le Film.UA. Elle compte actuellement parmi les membres de l’Ukrainian Institute, l’agence gouvernementale chargée de promouvoir la culture ukrainienne dans le monde. En tant que productrice chez JLS Films, elle développe un biopic de l’écrivaine, critique et poétesse Lessia Oukraïnka. «Je n'aurais jamais pensé qu'il allait devenir président, a par ailleurs dit Julia Sinkevych à propos de Volodomyr Zelensky. Même après sa victoire, je pensais que c'était impossible. Pour être honnête avec vous, je ne faisais pas partie de ses supporters avant qu'il devienne président. Je ne veux pas entrer dans les détails de la politique car actuellement, cela n'a pas d'importance. Nous le soutenons tous et il fait de son mieux. C'est comme si tous les partis politiques étaient unis car ils veulent tous gagner. Notre but à tous est de défendre notre pays. Je trouve cela tout à fait normal que Zelensky soit resté à Kiev. Si lui, la personne la plus importante du pays, était partie, cela aurait été le signe que l'espace était libre.» Sur le même sujet Festival Séries Mania : découvrez la programmation de l’édition 2022

Outre l'Ukrainienne Julia Sinkevych, le jury de la compétition internationale du festival de séries, qui s’ouvre vendredi à Lille est composé d'acteurs, l'Allemand Christian Berkel («La Chute») et l'Israélienne Shira Haas («Unorthodox»), d'écrivains et réalisateurs, le Français Marc Dugain et le Turc Berkun Oya, et de l'artiste-compositrice française Yseult.

Fan de séries ?! RDV au Festival #SeriesMania 2022, du 18 au 25 mars à Lille et en ligne. Le plus grand festival de séries au monde revient : avant-premières, invités internationaux…





Retrouvez toutes les informations sur la programmation sur https://t.co/o2E0alYZ1b. pic.twitter.com/HkDAZRaxiC — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) February 17, 2022

Ce jury devra départager neuf séries : deux américaines «Billy The Kid » et «We Own This City», deux britanniques «The Baby» et «The Birth of Daniel F. Harris», deux françaises «Le monde de demain» et «Sentinelles», une italienne «Il Re», une israélienne «Fire Dance» et une finlandaise «Transport».