Musique : le Motel fête ses 15 ans

Le Motel, bar rock situé à Bastille (Paris), s’emparera du Trabendo le 25 prochain pour fêter son anniversaire.

De nombreux passionnés de rock ont passé des soirées au Motel, au fond du passage Josset. Que cela soit dans la petite pièce où se jouent les lives ou autour du bar, les conversations fusent autour d’un verre ou d’une planche de charcuterie.

Concerts, blind test, DJ Set…

Le 25 mars, l’équipe s’empare du Trabendo afin de fêter les 15 ans du lieu. Le programme s’annonce d’ores et déjà chargé, avec un concert sensationnel organisé. En effet, les musiciens qui ont traîné au Motel reprendront les artistes présents sur les posters du Motel. Lonny, Mehdi Zannad, School Daze, Lenparrot, Alice Lewis, Klub des Loosers seront notamment là. Il sera possible également de participer à un blind test géant ou encore à une maxi tombola (le gros lot étant une pièce unique : une légendaire boombox JVC RV NB 10 pimpée par Sebi aux couleurs du Motel).

Pour les plus fêtards, des DJ sets sont organisés jusqu'à 3h, voire plus. Côté bar, Deck & Donohue fournira la bière. Il sera également possible de manger sur place. Enfin, l’équipe des Balades Sonores se chargera du stand de disques. Les préventes sont d’ores et déjà disponibles au prix de 10 euros. Avis aux amoureux du rock.