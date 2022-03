Daniel Radcliffe : l'acteur s'affiche au côté de sa compagne pour la première fois depuis des années

De rares clichés. Très discret sur sa vie privée, Daniel Radcliffe, star de la saga Harry Potter, s’est récemment affiché au bras de sa compagne Erin Darke pour le plus grand bonheur de ses fans.

Et pour cause, cela faisait 8 ans que les deux tourtereaux ne s'étaient plus montrés ensemble.

Le sorcier le plus célèbre du monde est apparu au côté de Erin Darke à l’occasion de l’avant-première du film «Le secret de la cité perdue», organisée ce 14 mars à New-York (États-Unis).

Au cinéma le 20 avril prochain, cette comédie d'aventure réalisée par Aaron Nee et Adam Nee, réunit un gros casting pour le moins hétéroclite. A l’affiche, on retrouve également Brad Pitt, Channing Tatum et Sandra Bullock.

Le comédien de 32 ans et sa petite-amie, âgé quant à elle de 37 ans, également actrice, se sont croisés pour la première fois en 2013, sur le tournage de «Kill Your Darlings», dans lequel ils jouent une scène torride.

«Ça va être un peu dur à raconter à nos enfants, à cause de ce que se font nos personnages», avait déclaré Daniel Radcliffe à People TV.

Depuis qu’ils ont officialisé leur idylle, en 2014, lors des Tony Awards, ils vivent leur histoire d’amour loin des caméras, ce qui semble leur réussir.