Disiz dévoile un clip et son nouvel album «l'Amour»

Le rappeur a sorti ce vendredi 18 mars son nouvel album, «L’Amour». Un clip avait été dévoilé la veille.

Pour Disiz, « l’amour est une folie socialement acceptée, qui change tout notre paradigme». Son nouvel album, sobrement intitulé «L’amour» et sorti ce vendredi 18 mars, Disiz l’a réalisé au côté de LUCASV. C’est le fruit de quatre ans de travail, enregistré entre le Studio de la Seine et l’ICP de Bruxelles.

En 15 titres, c’est la folie de l’amour «aux multiples facettes que décrypte et sublime, justement, le rappeur le plus littéraire de sa génération». Tous les aspects y sont évoqués, «du coup de foudre à la séparation, du deuil à la nouvelle rencontre». «Au premier acte sombre, qui ne dissimule rien de nos travers face à la fin d’un amour, succède un second chapitre aux tempos salvateurs et contagieux. Même si persiste la mélancolie, qui a souvent teinté les propositions de Disiz, offrant toute sa profondeur à un album que l’on peut immédiatement qualifier de classique».

Le clip de «Rencontre», en feat avec Damso, est ainsi résumé : «Avec cet inconnu rencontré dans un bar, ici incarné par Damso, on se raconte nos vies. On crée un lien, on fait le point... Si lui ne cache pas sa mélancolie malgré son succès, moi je suis heureux, même si je traverse les enfers».

Pour les fans, bonne nouvelle : si vous avez raté son concert au Trianon parisien le 16 mars, d’autres dates sont néanmoins déjà annoncées et une tournée arrive.