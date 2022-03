«En même temps» : Pourquoi faut-il aller voir la nouvelle comédie avec Jonathan Cohen ?

Unis malgré eux. Alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, les deux réalisateurs Gustave Kervern et Benoît Delépine sont de retour avec «En même temps», au cinéma le 6 avril prochain, une comédie satirique décapante, moderne et engagée, avec à l’affiche Jonathan Cohen et Vincent Macaigne.

À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt, un maire de droite décomplexé (Jonathan Cohen), Didier Béquet, se définissant comme «divers extrême centre», essaye de corrompre son confrère écologiste, Pascal Molitor, (Vincent Macaigne).

Alors que les deux hommes politiques, opposés à tous les niveaux, tentent de se mettre d’accord, sur fond d’hypocrisie et de faux-semblants, ils décident de passer la soirée au «FMI», un bar géré par Madame Bianca, alias Yolande Moreau, et qu’ils ne sont pas près d’oublier.

des éclats de rire

Et pour cause, après les avoir séduits, une jeune activiste féministe se faisant passer pour une serveuse, campée par India Hair, parvient à les coller ensemble dans une position pour le moins suggestive, à savoir, l’un derrière l’autre. «Tant pis, c’est tombé sur vous, pas de bol», lance-t-elle. C’est le début d’une nuit mouvementée, qui ne laisse aucun répit.

Les scènes incongrues, barrées et hilarantes s’enchaînent,offrant au public des éclats de rire aux larmes. Toujours en mouvement, les deux héros, qui ne cessent de répéter que «c’est la honte», vont tenter de se décoller en frappant à plusieurs portes, dont celle d’un ami vétérinaire qui va leur apprendre à marcher comme des quadrupèdes.

«La situation dans laquelle se retrouvent nos deux héros est honteuse, elle bouscule des tabous eux-mêmes indicibles. Pourtant cela pose des questions. Qu’est-ce qui fait par exemple qu’un homme puisse en tuer un millier d’autres au cinéma sans gêner personne, alors que le même collé à un autre devient terriblement gênant ? L’incongruité de cette question fait partie des choses qui nous ont donné envie de faire le film», a expliqué Benoît Delépine.

l'engagement au coeur du film

Servi par un duo d’acteurs brillants, ce film tape aussi bien sur la gauche, la droite, l’extrémisme, mais aussi la police, les secrétaires et les sophrologues. Derrière cet humour délicieusement décalé, il invite à réfléchir sur la notion d’engagement sous toutes ses formes, environnemental, féministe, sans jamais donner de leçon et tomber dans le manichéisme.

«Dans nos cerveaux saturés de tout et n’importe quoi, il faut que les messages soient martelés sans cesse pour qu’ils aient une chance d’atteindre l’hippocampe», a déclaré Gustave Kervern. Il faut «simplement reconnaître l’évidence, a affirmé de son côté Benoît Delépine, sans les femmes, jamais les hommes n’auraient le courage de faire ce qu’ils font».

Les cinéastes, à qui l’on doit aussi «I Feel Good» ou encore «Effacer l’historique», proposent une nouvelle comédie réussie, drôle, touchante, et qui donne espoir. Seul bémol, elle tarde un peu à se conclure.