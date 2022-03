Beyoncé : son père et ancien manager Mathew Knowles veut raconter son histoire dans un biopic

Mathew Knowles, le père des chanteuses américaines Beyoncé et Solange, envisage de développer son propre biopic pour raconter son rôle dans la carrière internationale de ses filles et leur ascension.

Pour concrétiser ce projet, la manager de 70 ans a conclu un accord entre sa société musicale Knowles' Music World Entertainment Group et le fonds d'investissement APX Capital Group.

«Grâce à cette collaboration unique et en tant que responsable de cette nouvelle division d'APX, je serai en mesure de partager l'histoire de ma vie. Je suis honoré de pouvoir la transmettre encore plus largement grâce à cette alliance», a affirmé auprès de Deadline Mathew Knowles, l'ancien manager du groupe de R'n'B «Destiny's Child», fondé en 1990.

Ce dernier avait dirigé Beyoncé du début de sa carrière, jusqu'en 2011. «Les affaires sont les affaires et la famille est la famille. J'aime ma fille et je suis très fier de qui elle est et de tout ce qu'elle a accompli. Je me réjouis de son grand succès», avait-il déclaré à l’Associated Press.

Ce projet n’est pas sans rappeler le film «La méthode Williams», de Reinaldo Marcus Green, dans lequel l’acteur Will Smith interprète Richard Williams, le père et entraîneur de tennis des championnes Vénus et Serena. Lors de la 75e cérémonie des BAFTA, le comédien a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans ce biopic.