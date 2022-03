Britney Spears : bientôt un retour à la musique ?

Alors qu’elle a officiellement retrouvé sa liberté depuis novembre dernier, la pop star pourrait bien reprendre ses activités musicales.

Après avoir sorti quatre albums depuis le début de sa mise sous tutelle en 2008, Britney Spears n’est pas retournée en studio depuis «Glory», son dernier opus dévoilé il y a six ans. En 2019, la star avait annoncé mettre sa carrière en pause, précisant en juillet dernier sur ses réseaux, qu’elle ne remonterait pas sur scène tant que son père gèrerait sa vie.

Une façon pour l’artiste de s’opposer à cette procédure de tutelle, qu'elle a régulièrement dénoncée. Mais sa nouvelle situation juridique pourrait bien avoir changé la donne. C’est ce que croit savoir en exclusivité le Sun U.S. Selon le journal, qui cite une spécialiste du milieu, l’équipe de Britney Spears se serait rapprochée d’anciens collaborateurs.

Une reprise en douceur

Bien qu’aucun album ne soit prévu dans l’immédiat, l’interprète de «Baby one more time» pourrait donc bien avoir envie de renouer avec la musique. «C'est très tôt et Britney ne se met aucune pression pour sortir un album tout de suite ou quoi que ce soit, mais son équipe s'interroge sur la perspective de nouvelles musiques», a déclaré cette source au Sun. Et de préciser que «plusieurs personnes avec qui elle se sent à l'aise de travailler ont été contactées. Il leur a été demandé si elles aimeraient retravailler avec Britney et tout le monde semble assez désireux d'être impliqué».

Revenant sur ce qu’a vécu la star, restée sous la tutelle de son père durant treize ans, à la suite d’une grave dépression, elle poursuit : «Elle a traversé des années incroyablement difficiles, mais au fond d'elle-même, elle adore faire de la musique et se produire, donc avoir de la nouvelle musique pourrait vraiment l'aider à tourner la page».

Parmi ceux qui pourraient l’accompagner dans ce nouveau projet, le Sun évoque le nom de Claude Kelly, avec qui Britney Spears a notamment travaillé sur son sixième album «Circus», sorti en 2008.

En attendant un retour à la musique largement plébiscité par ses fans, Britney Spears, très active sur les réseaux, partage régulièrement des vidéos de nouvelles chorégraphies, expliquant que la danse est selon elle une véritable thérapie. Une façon de reprendre possession de son corps avant de reprendre, qui sait, sa carrière en main. Une carrière marquée par de nombreux prix et la sortie de neuf albums, écoulés à plus de 150 millions d’exemplaires.