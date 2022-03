Ce premier Comics Marvel a été vendu pour 2,4 millions de dollars aux enchères

Un exemplaire rare de la bande dessinée Marvel Comics No.1 publiée en 1939 a été récemment adjugé pour la somme de 2.427.800 dollars.

La vente de ce précieux comics aux enchères en ligne qui s'est déroulée dans la soirée du 17 mars a été organisée par ComicConnect, une maison de vente new-yorkaise spécialisée dans les comics.

«Un exemplaire particulièrement rare du tout premier comics Marvel a rapporté plus de 2,4 millions de dollars au cours d'une vente aux enchères en ligne», a déclaré Vincent Zurzolo, l'un des directeurs de ComicConnect à Associated Press, le 18 mars.

La maison d'enchères n'a pas divulgué le nom de l'acheteur mais elle a précisé qu'il s'agissait d'un quadragénaire passionné de bandes dessinées qui vivait en dehors des Etats-Unis.

Il s'agit du premier épisode de la série Marvel Comics sorti en 1939, publiée par Timely Comics qui deviendra Marvel par la suite.

Ce comics de 68 pages narre les aventures de Namor alias le Sub-Mariner, le premier mutant Marvel Namor alias le Sub-Mariner mais aussi celles de Johnny Storm alias la Torche Humaine, un héros androïde. Ce personnage a été repris en 1961 et fait partie des Quatre Fantastiques.

Une rareté bien conservée

Ce prix mirifique s'explique par la spécificité et le bon état de conservation de cette bande dessinée éditée il y a plus de 83 ans.

En effet, cet exemplaire a été retrouvé en 1993 ou 1994 dans un classeur où il avait été oublié après le décès de son propriétaire, un certain Lloyd Jacquet, selon les informations du New York Times. De plus, ce comics est une «copie payante», c'est-à-dire que sur certaines pages dont la couverture, l'éditeur a laissé des notes manuscrites indiquant les sommes touchées par les différents dessinateurs pour leurs contributions.

C'est ainsi que l'on sait que le dessinateur Frank R. Paul a gagné 25 dollars à l'époque pour avoir réalisé la couverture du comics qui en vaut près de 100.000 fois plus aujourd'hui.

«Il s'agit d'un regard incroyablement important sur le monde de la BD et sur les coulisses de la création du comics qui a joué un rôle moteur dans la bande dessinée par la suite», a indiqué Vincent Zurzolo.

De ce comics originel sorti en 1939, est né tout l'univers Marvel que nous connaissons aujourd'hui avec des super-héros devenus désormais des figures de la pop culture comme Spider-Man, les X-Men, Iron Man, Daredevil ou Hulk.

«Sans cette bande dessinée, qui sait ? Peut-être que rien de tout cela ne se serait produit», a-t-il ajouté.

Même si le prix d'acquisition de cette bande dessinée peut sembler exorbitant, il ne s'agit pourtant pas du record de vente pour un comics puisqu'il est détenu par un exemplaire du comics Amazing Fantasy N#15 sorti en 1962 dans lequel Spider-Man faisait sa première apparition, et qui s'est vendu 3,6 millions de dollars en septembre 2021.