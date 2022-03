«Les Poupées» : le nouveau thriller machiavélique et bluffant d’Alexis Laipsker

Il revient mettre les jetons. Pas ceux du poker, qu’il connaît par cœur, mais ceux qui filent la frousse. Après les succès de «Et avec votre esprit» et «Le Mangeur d’âmes», Alexis Laipsker a fait son retour avec son troisième polar, «Les Poupées», sorti le 10 février aux Editions Michel Lafon. Un thriller tout aussi effrayant, captivant et fascinant que les deux précédents.

Le passionné de poker est en effet passé maître dans l’art de bluffer son monde. En à peine deux ans, Alexis Laipsker s’est imposé comme l’une des références du polar. En septembre dernier, il a d’ailleurs été lauréat du «Prix Nouvelles Voix du polar français» pour son premier roman «Et avec votre esprit», écrit pendant le premier confinement.

Il a enchainé l’année dernière avec «Le Mangeur d’âmes», lui aussi palpitant à souhait. Ce dernier devrait d’ailleurs bientôt être adapté au cinéma, alors que le premier opus de l’ancien animateur télé pourrait prendre le format d’une série en plusieurs épisodes.

En attendant, Alexis Laipsker devrait à nouveau connaître le succès avec «Les Poupées», qui se veut un pur thriller dans son style désormais si caractéristique. L’écrivain à la plume machiavélique a fait naître un nouveau duo attachant avec un flic expérimenté, surnommé le Cow-boy, et une jeune femme psychologue en quête d’une nouvelle vie dans le sud de la France.

Sans lien apparent, ils vont être amenés à collaborer après la découverte de six corps dans une mise en scène pour le moins lugubre et macabre dans une chapelle abandonnée. L’enquête et les chapitres s’enchaînent à un rythme effréné avec leur lot de rebondissements. Et le lecteur n’a pas le temps de s’ennuyer jusqu’à la fin, comme à chaque fois, totalement surprenante et inattendue. Mais pour connaître ce dénouement, il ne faut pas avoir peur de jouer avec «Les Poupées».