Sex and the city : «And just like that» aura bien une saison 2

C’est confirmé. «And just like that», suite de la série «Sex and the city», joue les prolongations pour une deuxième saison.

HBO Max a annoncé mardi le renouvellement de la série dans une vidéo partagée sur son compte Instagram. «And Just Like That... nous sommes de retour pour une saison 2», peut-on lire en sous-titre de ces images, mettant entre autres en scène Carrie Bradshaw, Miranda et Charlotte.

Pas de date de diffusion

Une annonce faite seulement quelques mois après la diffusion du premier volet de «And just like that», suite des aventures des New-Yorkaises les plus célèbres au monde, près de 20 ans après le dernier épisode de «Sex and the city» (1998-2004). Dévoilé le 9 décembre dernier, le retour des protagonistes de Sex and the City dans cette mini-série en dix épisodes avait enflammé les fans et la toile.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis sont donc prêtes à rempiler pour un nouveau tour de piste. En revanche, le producteur exécutif de la série Michael Patrick King et le directeur du contenu de HBO n’ont pour l’heure rien dévoilé de l’intrigue, ni de la date de diffusion.