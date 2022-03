Festival de Cannes 2022 : Iris Knobloch succède à Pierre Lescure à la présidence

Le festival de Cannes a une nouvelle présidente. Elue hier, mercredi 23 mars, Iris Knobloch est la première femme à prendre la présidence de ce grand rendez-vous international du cinéma.

Une annonce faite par le festival précisant qu’Iris Knobloch prendrait ses fonctions à partir du 1er juillet, soit à l’issue de la 75e édition du festival de Cannes, qui se tiendra du 17 au 28 mai cette année. Elle succèdera à Pierre Lescure, 76 ans, en poste depuis 2014. Ce dernier avait d'ailleurs partagé son souhait de voir une femme lui succéder. C'est désormais chose faite.

Le Conseil d’Administration de l’Association Française du Festival International du Film porte à la présidence du Festival de Cannes Madame Iris Knobloch. Première femme à ce poste, elle prendra ses fonctions le 1er juillet pour un mandat de 3 ans.



>> https://t.co/0ghhvf2C5t pic.twitter.com/kN1QtZnp0l — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 23, 2022

Iris Knobloch a passé 25 ans de carrière chez Warner. Elle y a dirigé les activités françaises durant 15 ans, puis européennes jusqu’à l’été dernier. A cette période, elle a pris la tête d’I2PO, société privée destinée à lever des capitaux et faire des investissements dans les secteurs du divertissement et des loisirs, lancée par la famille Pinault et Matthieu Pigasse. Un poste qui a fait grincer des dents certains représentants du cinéma français, craignant un conflit d’intérêt avec la présidence du festival.

«Le festival de Cannes montre la voie»

De son côté, Iris Knobloch s’est dit honorée, assurant dans un communiqué qu’elle voulait «consacrer toute (son) énergie au rayonnement de cet événement planétaire, rendez-vous majeur pour la sauvegarde de la vie culturelle d’un monde qui en éprouve, plus que jamais, l’impérieuse nécessité.» Et de poursuivre en soulignant l’importance d’aller découvrir des films en salle. «Le film de cinéma vu en salle demeure une expression artistique essentielle et le Festival de Cannes, avec sa sélection si singulière en montre la voie chaque année».

Au fil de sa carrière, Iris Knobloch a régulièrement accompagné à Cannes les plus grands auteurs internationaux. Parmi eux : Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Soderbergh, Woody Allen, Baz Luhrmann, George Miller pour Mad Max: Fury Road ou encore Michel Hazanavicius pour The Artist. Un film muet en noir et blanc qu’elle a dû «expliquer et défendre», note le festival de Cannes sur son site.

Toujours sous la présidence de Pierre Lescure, la 75e édition du festival de Cannes dévoilera sa sélection officielle le 14 avril prochain.