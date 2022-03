Harry Styles dévoile la date de sortie et le nom de son troisième album

Le retour de l’artiste britannique est imminent. Harry Styles sortira son troisième album solo baptisé «Harry’s House», le 20 mai prochain.

Une annonce faite sur ses réseaux sociaux, que l’artiste a accompagnée par la publication d’une photographie, dévoilant la pochette particulièrement graphique de ce nouvel opus. L’ex-membre des One Direction y pose dans un salon inversé, en adéquation avec le titre de son album «Harry’s House».

Mais il va falloir attendre encore un peu pour découvrir à quoi ressembleront ses nouvelles fondations et plonger dans l’intimité de l’artiste, dont la carrière solo a débuté en 2017, après avoir été révélé dans le boys band One Direction dans les années 2010.

Un teaser vidéo lui aussi énigmatique

Le teaser vidéo dévoilé hier par le britannique de 28 ans, passé par le cinéma en 2017 dans «Dunkerque» de Christopher Nolan, n’en dit pas beaucoup plus long. S’y succèdent à grande vitesse des images de ville, de nature, de concert, avant de suivre l’arrivée du jeune homme dans un théâtre. Alors que l'artiste se place au centre de la scène, un décor de maison se soulève doucement derrière lui.

Très attendu par ses fans, ce troisième album solo, qui comptera treize titres selon Variety, intervient trois ans après la sortie de « Fine line ». Un deuxième opus largement salué, notamment porté par le titre « Watermelon Sugar », qui lui a valu deux prix l’année dernière : le titre de la meilleure performance pop solo lors de la 63e cérémonie de Grammy Awards et le titre du meilleur single de l’année aux Brit Awards, quelques mois plus tard.

Outre la sortie de ce nouveau disque, le printemps et l'été seront chargés pour Harry Styles. A partir du 11 juin, le chanteur poursuivra la tournée de son «Love on Tour» en Europe et sera de passage à Paris le 5 juillet, à l'Accor Arena.