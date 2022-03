Shazam : quelle est la nouvelle fonctionnalité de l’application ?

L’application Shazam, qui permet de retrouver le nom des chansons, musiques et autres morceaux, recensera désormais les évènements des artistes. Explications.

Qui n’a jamais cherché à toute vitesse son téléphone afin d’activer Shazam pour trouver un titre mystérieux ?

L’application, qui permet de «retrouver en un temps record n’importe quelle musique sur laquelle vous tombez par hasard et dont vous voulez connaître le titre», est désormais mythique, rappellent nos confrères de Paris Match Belgique.

Au-delà de son but premier, une nouvelle fonctionnalité est désormais disponible !

Tous les évènements regroupés

Il est possible de «retrouver les dates, horaires et lieux des événements de n’importe quel artiste en parcourant son profil». Concrètement, c’est très simple : il suffit d’ouvrir l’application ou le site web et de «shazamer» une chanson.

Astuce précisée par nos confrères : en autorisant Shazam à accéder à votre localisation, l’accès aux prochains concerts autour de vous sera d’autant plus pratique.

Cette nouvelle fonctionnalité découle de la collaboration entre Shazam et l’application Bandsintown, qui permet de retrouver tous les événements près de chez soi (ou même ailleurs).