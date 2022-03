Festival d'Avignon : un metteur en scène russe en ouverture, des artistes ukrainiennes en clôture de cette 76e édition

Olivier Py a dévoilé, hier depuis la cité des Papes, la programmation de la 76e édition du festival d’Avignon, qui se tiendra du 7 au 26 juillet, sans jauge.

Pour sa dernière année à la tête du festival, qu’il dirige depuis 2014, le metteur en scène réaffirme la vocation de ce grand rendez-vous international : proposer un théâtre en résonnance avec le monde.

Le festival, qui dévoilera quarante-six spectacles sur vingt jours, s’ouvrira notamment avec la pièce méconnue d’Anton Tchekov «The Black Monk», montée par le metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov, dans la cour du palais des Papes. Un rendez-vous entre le festival et le metteur en scène pris il y a deux ans, comme l’a précisé Olivier Py, qu’il n’a pas hésité à maintenir après le lancement des hostilités russes à l’encontre de l’Ukraine.

Une 76e édition qui symboliquement se terminera avec le groupe punk Dakh Daughters, composé d’artistes ukrainiennes, invitées à participer au spectacle d’Olivier Py avec la chanteuse Angelica Kidjo. «C’est un signe particulier que d'ouvrir avec un artiste russe et de clore avec des artistes ukrainiennes dans ce contexte», a ainsi expliqué Olivier Py à l’AFP.

Le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, connu pour ses prises de position LGBT+ et ses critiques du régime de Vladimir Poutine, pourrait toutefois ne pas faire le déplacement. Il est toujours sous le coup d’une interdiction de sortie de Moscou, après avoir été condamné en juin 2020 pour une affaire de détournements de fonds. Une condamnation que les défenseurs de l’artiste jugent politisée. «On ne sait pas pour l'heure s'il va être présent à Avignon. On le souhaite bien sûr ardemment», a commenté de son côté Olivier Py, dont l’ultime programmation met par ailleurs à l’honneur les femmes et le Moyen Orient.

Les femmes toujours à l'honneur

Articulée autour du thème «Il était une fois», cette 76e édition fera, une fois encore, la part belle aux artistes feminines. «Il y a toujours eu une grande présence des femmes au festival mais elle s’est accrue», a ainsi souligné Olivier Py. Sur les 59 artistes invités cette année, le festival accueille ainsi 31 hommes et 27 femmes, qui placeront notamment «la question de l’identité féminine au cœur de leur création» a-t-il poursuivi. Parmi elles, Elise Vigier, Molière 2019 pour «M comme Méliès», ou encore Anne Théron qui montera «Iphigénie» d’après l’adaptation de Tiago Rodrigues, prochain directeur du festival d’Avignon. Une pièce qu’elle a présenté dans une vidéo soulignant «c’est l’histoire de deux femmes qui disent non aux hommes pour diriger leur vie, non à la guerre, non à la mémoire qui nous fait faire n’importe quoi».

Le festival accueillera également cette année un artiste non binaire, Kae Tempest, dont le concert se tiendra dans la cour du palais des Papes. «Yel me permet d’utiliser pour la première fois le pronom Yel et j’en suis ravi, puisque elle a décidé de ne plus se définir ni comme un homme ni comme une femme», a expliqué Olivier Py, saluant « la présence d’une poétesse et d’une voix unique célébrée dans le monde entier ».

LE MONDE TOUJOURS AUX PORTES D’AVIGNON

Toujours tourné vers l’international, le festival qui accueille cette année 46 % d'artistes étrangers, célèbrera des figures venues de tout le Moyen-Orient. Dès le 7 juillet, l'Iranien Amir Reza Koohestani s’interrogera sur la notion d’identité à travers le récit de sa perte de passeport dans «En transit».

De son côté, la dramaturge libanaise Hanane Hajj Ali, dont le pays est frappé par une crise économique, évoquera les thèmes de «filiation, de la souffrance et du deuil» à travers son seul en scène «Jogging» où elle court dans les ruines de Beyrouth. Enfin plusieurs artistes palestiniens participeront à cette 76e édition, à l’instar de Bashar Murku, qui questionnera le rôle des femmes dans la guerre avec «Milk», ou encore Elias Sanbar, venu faire entendre les poèmes de Mahmoud Darwich.

Au total, 270 levers de rideau rythmeront le festival cet été et 120.000 billets seront mis en vente. Petite nouveauté cette année, dès le 21 mai, 10.000 places seront mises en prévente à 14h précise. La billetterie ouvrira ensuite en ligne à partir du 4 juin.