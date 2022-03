Wejdene met en ligne son clip «La meilleure» et dénonce le harcèlement scolaire

Wejdene a dévoilé, ce vendredi, son clip « La meilleure ». Une chanson sur le harcèlement scolaire.

Après avoir annoncé son nouveau titre sur ses réseaux il y a quelques jours, expliquant avoir elle-même été victime de harcèlement scolaire, l'artiste de 17 ans a dévoilé l’intégralité de cette chanson et le clip associé.

Cheveux longs, lunettes sur le nez et gros pull en laine, Wejdene y déambule dans les couloirs d’un lycée, sous le regard méprisant d’autres élèves. Des élèves, qui au fil de cette vidéo, n'hésitent pas à se moquer ouvertement de la jeune fille.

Et d’entonner : « Je sais que t’as peur d’être seule, t’as pas confiance en toi. Mais n’écoutes pas les autres, t'écriras ton histoire. Je sais que toutes les nuits, dans ta tête il y a cette voix, qui te dis que t’es nulle, qu’en vrai t’y arriveras pas ».

Un titre très personnel

Evoquant les jaloux, ceux qui «parlent mal», lui ont souhaité le pire, ainsi que les moments de solitude, elle reprend en refrain : « N’oublies pas t’es la meilleure ». Un titre qui fait directement écho à ce qu’elle a vécu. « Inspiré de faits réels. Pour ceux qui se reconnaîtront à travers ces trois minutes », a noté la jeune fille sur son compte Instagram.

Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, comme elle l’a expliqué lundi sur Twitter. «Loin de là l’idée de faire le buzz ! Je l’ai déjà vécu plusieurs fois, me faire agresser. Encore aujourd’hui beaucoup oublient que je n’ai que 17 ans, me critiquent et me détestent pour rien. Que vous aimiez ou pas, c’est pour ma génération que je le fais», avait fait savoir l’interprète d’«Anissa».

Avec ce nouveau titre, elle entend aujourd'hui envoyer un message d’espoir. «Tout n'est pas noir, je te rassure. Réalises tes rêves, ils effaceront tes douleurs», poursuit Wejdene dans son clip, qui a déjà été visionné plus de 160 000 fois, depuis sa mise en ligne en début d'après-midi.

Chaque année, une journée pour lutter contre le harcèlement scolaire est organisée dans les établissements au mois de novembre. Selon les chiffres disponibles sur le site de l'éducation nationale, 700.000 élèves en sont victimes, dont la moitié de manière sévère. Au total, le harcèlement scolaire touche 5 à 6% des élèves.