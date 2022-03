Oscars 2022 : tout savoir sur la 94e cérémonie

Les plus prestigieuses statuettes du 7e art seront bientôt décernées. Rendez-vous incontournable du cinéma, la 94e cérémonie des Oscars fait son grand retour à Hollywood le dimanche 27 mars prochain, dans la nuit du dimanche au lundi en France.

Au total, 23 trophées seront remis par l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui organise les Oscars depuis 1929. Retransmise sur la chaîne ABC, la soirée de gala se tiendra à nouveau dans le traditionnel Dolby Theater. L’an dernier, en raison de la crise sanitaire, la cérémonie avait eu lieu dans la grande gare ferroviaire du centre de Los Angeles.

Les trois favoris

Le film «The Power of the Dog» de Jane Campion, avec en vedette Benedict Cumberbatch, part grand favori avec 12 nominations.

Sacré meilleur film aux BAFTA 2022, ce western est notamment en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur, et meilleur acteur. Jane Campion est devenue la première femme à recevoir deux nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur, après «La Leçon de piano», il y a 28 ans.

Le long-métrage est suivi par «Dune», réalisé par Denis Villeneuve. Il est nommé dans dix catégories, dont meilleur film. «Belfast», drame en noir et blanc de Kenneth Branagh et «West Side Story», adaptation de la mythique comédie musicale de Broadway signée Steven Spielberg, récoltent tous deux sept citations.

Trois maîtresses de cérémonie, une première

Cette année, trois femmes présenteront cette grand-messe du cinéma. C’est inédit dans l'histoire des Oscars. Il s’agit des actrices Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes. Ce sera également la première fois depuis 3 ans que les Oscars auront un animateur. En effet, Jimmy Kimmel est le dernier à avoir animé les Oscars, en 2018.

Cette 94e cérémonie «vise à unir les cinéphiles. C'est pourquoi nous avons aligné trois des femmes les plus dynamiques et les plus hilarantes, au style comique très différent», a affirmé le producteur du spectacle, Will Packer, dans un communiqué.

Un nouveau prix

Les Oscars se dotent d’une nouvelle récompense : le prix du public. Il couronne le film le plus populaire de la saison et a été désigné par les internautes via un vote organisé sur Twitter à l'aide du mot-dièse #OscarsFanFavorite et sur le site de l'Académie des Oscars.

Pour Meryl Johnson, vice-présidente de l'Académie des Oscars chargée du marketing numérique, la création de ce prix permet aux cinéphiles de «participer au spectacle en temps réel, de créer une communauté et de faire partie de l'expérience comme jamais auparavant».

Alors que l’Académie s’attendait à voir des blockbusters tels que le dernier marvel «Spider-Man : No Way Home», les utilisateurs ont voté en masse pour la nouvelle adaptation de «Cendrillon», réalisée par Kay Cannon, avec Camila Cabello, et diffusé sur Amazon Prime Video. En février dernier, le film était en tête des votes.

Huit remises de prix pré-enregistrées

Pour rendre cette soirée plus dynamique et tenter de remonter les audiences, les organisateurs ont annoncé que la remise de huit trophées (son, décors, court-métrage…) sera pré-enregistrée. L’objectif ? Libérer du temps d'antenne pour les shows et les hommages, a expliqué le président de l'Académie des Oscars, David Rubin.