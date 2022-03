L'Académie des Oscars «condamne» la gifle de Will Smith et ouvre une enquête

L'Académie des Oscars a annoncé lundi avoir ouvert une «enquête» sur l'incident survenu la veille lors de la soirée de gala, durant laquelle l'acteur Will Smith a giflé sur scène l'humoriste Chris Rock après une blague sur les cheveux ras de son épouse Jada Pinkett Smith.

«L'Académie condamne les actions de M. Smith lors du show de la nuit dernière», écrit l'organisation dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Nous avons officiellement entamé une enquête sur cet incident», précise l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui va examiner les suites à donner à l'affaire au regard de ses «règlements et de la loi californienne».

C'est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, l'épouse du lauréat de l'Oscar 2022 du meilleur acteur Will Smith que ce dernier n'aurait pas du tout apprécié.

Sa femme étant atteinte d'une alopécie, ce qui explique le fait qu'elle se rase le crâne.

Will Smith est alors monté sur scène et a mis sa main dans le visage de l'humoriste qui a tenté de dédramatiser l'incident. «Will Smith vient de me retourner une baffe» a alors lancé Chris Rock.

Qu'est ce qu'il s'est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

«Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche!», a lancé l'acteur de 53 ans à deux reprises, une fois de retour dans son fauteuil.

Plusieurs acteurs et réalisateurs américains ont d'ailleurs appelé l'organisation des Oscars a prendre des sanctions contre Will Smith pour son geste.