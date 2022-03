Oscars 2022 : des sanctions disciplinaires demandées à l'encontre de Will Smith

Un geste qui ne passe pas. Alors que Will Smith a giflé hier soir Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, après une blague douteuse de ce dernier sur sa femme Jada Pinkett Smith atteinte d'alopécie, un membre de l’Académie demande des sanctions à l’égard de l’acteur.

«J'appelle l'Académie, dont je suis membre, à prendre des mesures disciplinaires contre Will Smith» a fait savoir le producteur, scénariste et réalisateur Marshall Herskovitz dans un message partagé sur son compte Twitter, repéré par Newsweek.

Le producteur de «Légendes d’automne» ou encore du «Dernier samouraï» a estimé que, par ce geste, l’acteur avait «déshonoré» toute la communauté du cinéma.

Il n’est pas le seul à avoir condamné le comportement de Will Smith, qui, plus tard dans la soirée, s'est vu remettre l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans «La méthode Williams».

I call upon the Academy, of which I am a member, to take disciplinary action against Will Smith. He disgraced our entire community tonight.

— Marshall Herskovitz (@MHerskovitz) March 28, 2022