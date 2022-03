Oscars 2022 : le palmarès complet

La cérémonie, qui s’est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi, a notamment accordé la récompense suprême au film «Coda». Voici le palmarès complet.

De retour dans un format plus traditionnel, la grand messe du cinéma s’est déroulée dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars. Au-delà des récompenses accordées aux films, le soutien à l’Ukraine a été au cœur de la cérémonie. Les organisateurs ont notamment demandé une minute de silence «pour montrer notre soutien au peuple ukrainien, actuellement en butte à une invasion». De plus, des stars avaient ajouté à leurs smokings ou robes de soirée de rigueur un ruban bleu portant l'inscription #WithRefugees («avec les réfugiés») pour exprimer leur solidarité avec les civils chassés par les conflits, comme le rapporte l’AFP. Retrouvez le palmarès complet ci-dessous :

Meilleur film : «Coda»

Meilleure réalisation : Jane Campion, «The Power of the Dog»

Meilleure actrice : Jessica Chastain, «The Eyes of Tammy Faye»

Meilleur acteur : Will Smith, «La méthode Williams»

Will Smith remporte l'#Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "La méthode Williams" et on a les larmes avec lui pic.twitter.com/wS04NyStJ9

— CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022