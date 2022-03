Oscars 2022 : les 5 moments forts de la 94e cérémonie

Grand-messe des récompenses du cinéma américain, la 94e cérémonie des Oscars s’est tenue ce dimanche 27 mars dans le traditionnel Dolby Theater d’Hollywood. Voici cinq moments forts qui ont marqué cette soirée de gala.

Une minute de silence pour l'Ukraine

En hommage au peuple Ukrainien, les invités ont observé une minute de silence lors de la cérémonie. Pendant ce moment de recueillement, des textes ont été diffusés sur l'écran géant, appelant les spectateurs à envoyer de l'aide. «Nous vous demandons d'aider l'Ukraine par tous les moyens possibles», disait l’un des messages.

Plusieurs stars ont également exprimé leur solidarité. L'actrice Mila Kunis, qui est née en Ukraine, a pris la parole juste avant ce bref instant de recueillement en affirmant notamment que l’«on ne peut qu'admirer ceux qui trouvent la force de continuer à se battre au milieu d'inimaginables ténèbres». L'acteur Jason Momoa a arboré une pochette aux couleurs du drapeau ukrainien, tandis que le réalisateur Francis Ford Coppola a lancé «Viva Ukraine».

La gifle de Will Smith

Cette cérémonie a également été marquée par un incident entre l'humoriste Chris Rock et l'acteur Will Smith. Sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire, l'humoriste a plaisanté sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith, qui est atteinte d'alopécie, qui provoque une chute importante des cheveux. Ce qui a fortement déplu à l’acteur. Mécontent, ce dernier s’est soudainement levé puis a décoché une gifle à Chris Rock.

Cette nuit lors des Oscars, Will Smith a violemment frappé Chris Rock après que ce dernier ait fait une blague sur sa femme Jada Pinkett-Smith. pic.twitter.com/cyIg5G7asL — Skuurtnews (@Skuurtnews) March 28, 2022

«Ne prononce pas le nom de ma femme avec ta putain de bouche», a lancé l’acteur de retour à sa place, a rapporté l'AFP. Il s’en ensuite excusé, en larmes, en recevant l'Oscar du meilleur acteur pour «La Méthode Williams», réalisé par Reinaldo Marcus Green. Après la soirée, la police de Los Angeles a précisé que Chris Rock n'avait pas déposé plainte.

Will Smith remporte l'#Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "La méthode Williams" et on a les larmes avec lui pic.twitter.com/wS04NyStJ9 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Les applaudissements pour Troy Kotsur

Comédie dramatique adaptée du film français «La Famille Bélier», «CODA» a triomphé en recevant la récompense suprême, l’Oscar du meilleur film. La réalisatrice Sian Heder a également remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté et Troy Kotsur, sourd de naissance, le trophée du meilleur second rôle.

Alors qu’il se rendait sur scène pour récupérer sa statuette, toute la salle a applaudi en langue des signes pour l’acteur, qui joue le père de famille, et a dédié sa victoire à la «communauté des sourds et des handicapés». L'Américain de 53 ans, remarqué jusqu'alors pour son rôle dans «Le nombre 23», est devenu le premier acteur masculin sourd à remporter un Oscar pour un second rôle.

Un très beau moment offert par les #Oscars.





Les applaudissements en langue des signes pour Troy Kotsur, lauréat du Meilleur Second Rôle pour #CODA. pic.twitter.com/8NaZte9moP — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Une soirée en musique

La soirée a fait la part belle à la musique. La chanteuse Beyoncé a notamment ouvert la cérémonie depuis les courts de tennis de Compton, où s’entraînaient Venus et Serena Williams, en interprétant «Be Alive», la chanson phare de «La Méthode Williams», qui revient sur le rôle de Richard Williams, le père et entraîneur de ces deux championnes.

La superbe ouverture de la Cérémonie des #Oscars.





Beyonce interprète "Be Alive" ("La Méthode Williams") depuis les courts de tennis de Compton où s’entraînaient Venus et Serena Williams pic.twitter.com/WaAvrwTY4Z — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Megan Thee Stallion, elle, a enflammé la salle avec un remix de «We don't talk about Bruno», le tube d’«Encanto, la fantastique famille Madrigal», qui a remporté le prix du meilleur film d'animation.

La rappeuse Megan Thee Stallion fait une performance avec le casting de Ne parlons pas de Bruno aux #Oscars pic.twitter.com/mJkSZ7dzsY — ti chabin 972 Rpzt (@thewoorstt) March 28, 2022

De son côté, Billie Eilish a fait sensation en interprétant «No Time To Die», composée pour le dernier James Bond. Grâce à ce titre, la jeune chanteuse a raflé la statuette de la meilleure chanson pour un film.

Cette voix...





Billie Eilish and Finneas sur la scène des #Oscars avec "Mourir peut attendre", à découvrir le 16 avril sur CANAL+. pic.twitter.com/5TxwiVEmTr — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Autre voix légendaire : celle de Liza Minnelli, qui a conclu la soirée avec Lady Gaga pour remettre l'Oscar du meilleur film. Diminuée et en chaise roulante, Minnelli, 76 ans, est apparue tout sourire. «Je suis si heureuse d'être là», a-t-elle déclaré.

Frail people exist. Old people exist. Liza Minelli's appearance at the Oscars was a powerful moment of inclusivity. She looked beautiful and I hope she had a fabulous night. @ladygaga #Oscars2022 pic.twitter.com/Kbf93AjUYB — Susan Pedler (@SusanPedler) March 28, 2022

Une autre statuette pour «Anita» de «West Side Story»

Il y a soixante ans, la légendaire Rita Moreno remportait l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son incarnation de Anita dans le film musical «West Side Story». Chose rare, Ariana DeBose a reçu l'Oscar dans la même catégorie pour le même rôle, dans le remake de Steven Spielberg.

Ariana Debose remporte l'#Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans West Side Story pic.twitter.com/wJGyUfQsuq — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

L'actrice de 31 ans, originaire de Porto Rico comme Rita Moreno, a rendu hommage à sa prédécesseure, 90 ans, qui l'applaudissait dans la salle. «Votre Anita a ouvert la voie à des milliers d'Anita comme moi», a-t-elle salué, en référence au personnage d'immigrée portoricaine qu'elles ont toutes deux incarné.