Cinéma : les 4 comédies à voir en avril

«En même temps», avec Jonathan Cohen et Vincent Macaigne, «La revanche des crevettes pailletées», de Cédric Le Gallo et Maxime Govare, «Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?», troisième volet de la saga de Philippe de Chauveron... Voici les comédies à voir au cinéma en avril, qui ne manqueront pas de faire rire et réfléchir les spectateurs.

«En même temps», de Gustave Kervern et Benoît Delépine

Alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, les deux réalisateurs Gustave Kervern et Benoît Delépine sont de retour avec «En même temps», une comédie satirique décapante, avec à l’affiche Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt, un maire de droite décomplexé, Didier Béquet (Jonathan Cohen), se définissant comme «divers extrême centre», essaye de corrompre son confrère écologiste, Pascal Molitor (Vincent Macaigne). Sur fond d’hypocrisie et de faux-semblants, les deux hommes politiques tentent de se mettre d’accord, puis décident de passer la soirée au «FMI», un bar géré par Madame Bianca, alias Yolande Moreau, et qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Et pour cause, après les avoir séduits, une jeune activiste féministe se faisant passer pour une serveuse, campée par India Hair, parvient à les coller ensemble dans une position pour le moins suggestive, à savoir, l’un derrière l’autre. Les scènes incongrues, barrées et hilarantes s’enchaînent alors, offrant au public des éclats de rire aux larmes. Toujours en mouvement, les héros vont tenter de se décoller en frappant à plusieurs portes, dont celle d’un ami vétérinaire qui va leur apprendre à marcher comme des quadrupèdes. Servi par un duo d’acteurs brillants, ce film tape aussi bien sur la gauche, la droite, l’extrémisme, mais aussi la police, les secrétaires et les sophrologues.

Derrière cet humour délicieusement décalé, il invite à réfléchir sur la notion d’engagement sous toutes ses formes, environnemental, féministe, sans jamais donner de leçon et tomber dans le manichéisme. Les cinéastes, à qui l’on doit aussi «I Feel Good» ou encore «Effacer l’historique», proposent une nouvelle comédie réussie, drôle, touchante, et qui donne espoir. Seul bémol, elle tarde un peu à se conclure.

«En même temps», Gustave Kervern et Benoît Delépine (1h48), au cinéma le 6 avril.

«La revanche des crevettes pailletées», de Cédric Le Gallo et Maxime Govare

L'emblématique équipe de water-polo gay reprend du service. Trois ans après le succès du premier opus, manifeste contre l'homophobie récompensé par le prix spécial du jury 2019 du Festival de comédie de L’Alpe-d’Huez, Cédric Le Gallo et Maxime Govare signent «La revanche des crevettes pailletées», une suite rocambolesque plus engagée et politique. Cette fois, les crevettes pailletées, accompagnées du coach Mathias (Nicolas Gob), devenu un allier mais toujours très maladroit malgré ses efforts, s’envolent pour les Gay Games de Tokyo, afin de rendre hommage à Jean, leur regretté ami. C’est en tout cas ce qui était prévu.

Car après avoir raté leur correspondance, les poloïstes se retrouvent bloqués en Russie, dans une région hostile à l’homosexualité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils vont s’attirer un bon nombre d’ennuis. Riche en rebondissements, ce deuxième volet, qui se ponctue par un show au rythme du tube «Heroes» de David Bowie, dénonce l’homophobie sous toutes ses formes, et pas seulement dans le milieu sportif. Tourné entre Kiev, capitale de l'Ukraine, et Lviv, des territoires désormais sous les bombes russes, il évoque par exemple le sujet des violentes thérapies de conversion et celui de l’homophobie en banlieue à travers le personnage de Bilal El Atreby, campé par Selim, un jeune joueur de water-polo.

La personnalité et les failles des uns et des autres sont davantage approfondis que dans le premier film. Quant aux vannes, elles sont moins nombreuses, mais cette comédie n’en reste pas moins drôle et divertissante. Côté casting, les fidèles spectateurs retrouveront des visages familiers, comme celui de Michaël Abiteboul, David Baiot, Romain Lancry, Geoffrey Couët, ou encore Romain Brau.

«La revanche des crevettes pailletées», Cédric Le Gallo et Maxime Govare (1h53), au cinéma le 13 avril.

«The Duke», de Roger Michell

Réalisé par Roger Michell, le film «The Duke» relate une drôle et étonnante histoire vraie survenue au début des années 1960. Pourquoi devrait-on payer une redevance télé quand on ne reçoit pas la BBC ? Alors que Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, milite pour exonérer les anciens combattants et personnes âgées de cette taxe, le retraité apprend que le gouvernement britannique a déboursé 140.000 livres pour acheter le portrait du Duc de Wellington peint par Francisco de Goya. Il décide alors de se rendre à Londres pour faire entendre de sa voix, en vain.

Bien décidé à changer le monde, cet inoffensif activiste, marié à une femme bien plus pragmatique, revient finalement à son domicile avec la toile, dérobée un peu plus tôt à la National Gallery, commettant ainsi le premier et unique vol dans l’histoire du musée. Et il ne rendra le tableau qu’à une seule condition : que l’on accède à sa demande. Lors de son procès, Kempton Bunton aura enfin la tribune dont il rêvait, son quart d’heure de gloire, et prononcera un incroyable discours. Il ridiculisera le procureur et gagnera les faveurs de la salle, fascinée, grâce à son éloquence, son sens de l'humour, et sa sincérité. Les dialogues sont savoureux et le jeu d'acteur impeccable.

Jim Broadbent, qui incarne à merveille à la fois l’optimisme et la détresse, et Helen Mirren, alias Elizabeth II dans «The Queen», forment un couple crédible et attachant. Cette comédie résonne avec l’actualité et fait tout simplement du bien. On ressort tout sourire et plein d’entrain. Pour l’anecdote, la redevance audiovisuelle n’a finalement été supprimée qu’en 2000, et uniquement pour les Britanniques de plus de 75 ans.

«The Duke», Roger Michell (1h36), au cinéma le 20 avril.

«Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?», de Philippe de Chauveron

Après deux opus qui ont cartonné en France, le troisième volet de la saga de Philippe de Chauveron, plusieurs fois reporté, s'apprête enfin à sortir dans les salles obscures. Dans «Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?», Claude et Marie Verneuil, toujours interprétés par Christian Clavier et Chantal Lauby, fêtent leur quarante ans de mariage. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident de réunir toute la famille, et d’inviter les parents de chacun des gendres, Rachid, David, Chao et Charles. Mais cette grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon va s’avérer encore plus mouvementée que prévu.

Le couple de bourgeois catholiques va avoir du mal à cohabiter plusieurs jours avec cette «belle brochette de cas sociaux», et les festivités pour ses noces d’émeraude vont se transformer en drame. Tous les comédiens des précédents opus ont rempilé, comme Frédérique Bel, Frédéric Chau, Ary Abittan, mis en examen pour viol en novembre dernier, et Emilie Caen. Seule manque à l’appel Julia Piaton, qui a été remplacée par Alice David. «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?» a attiré plus de 12 millions de spectateurs lors de sa sortie au cinéma en 2014. La suite a, quant à elle, enregistré plus de 6,5 millions d’entrées en 2019.

«Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?», Philippe de Chauveron (1h38), au cinéma le 6 avril.