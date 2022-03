Kaamelott 2 : Alexandre Astier donne des (bonnes) nouvelles dans «En Aparté»

Invité de l’émission «En Aparté» sur Canal+ le 25 mars à l’occasion de l’arrivée de «Kaamelott : Premier volet» en exclusivité sur la chaîne cryptée, Alexandre Astier a lâché quelques infos sur la suite de ce qui sera une saga cinématographique.

Alors que le premier film a été vu par plus de 2,5 millions de spectateurs dans les salles au moment de sa sortie, Alexandre Astier travaille désormais sur les deux suites qui doivent voir le jour. Et, bonne nouvelle, les fans d’Arthur et de ses chevaliers ne devront pas attendre dix ans le prochain volet – contrairement à l’attente entre le premier film et la fin de la série – puisque le réalisateur annonce être déjà dans les starting-blocks.

«J’aimerais bien tourner au printemps prochain. Au printemps 2023, si j’y arrive», a ainsi confié Alexandre Astier à Nathalie Levy. Mieux encore, le troisième opus sera filmé au même moment, puisque Alexandre Astier indique que les deux films ont été pensés comme un seul long métrage décliné en deux parties. «Il est à la Kill Bill un peu, vous voyez ? C’est deux fois deux heures, séparées par quatre/cinq mois en sortie. Donc, déjà pour moi, c’est un tournage de quatre heures de film. C’est un peu différent», lance-t-il.

Pour le moment, Alexandre Astier se garde d’annoncer une date de sortie pour les deux volets, mais la presse spécialisée ne désespère pas de voir le deuxième film sortir en salles d’ici l’été 2024, avant de proposer le troisième quelques mois plus tard, à la période des fêtes de fin d’année. Mais tout cela reste tout à fait hypothétique à ce stade.