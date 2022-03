Bruce Willis : les cinq meilleurs films de sa longue carrière

Après plus de 40 ans de carrière, Bruce Willis, atteint d’aphasie, met fin à sa carrière, a annoncé mercredi soir sa famille. A l’affiche de 131 longs métrages, l’acteur a marqué le cinéma américain.

Du premier volet de la franchise «Die Hard» au «Cinquième élément», ses rôles dans les films d'action ont jalonné son parcours, mais l'acteur de 67 ans s'est également illustré dans des performances plus psychologiques, comme à l'aube des années 2000.

Piège de Cristal - 1988

Premier volet de la série Die hard, «Piège de cristal» fait entrer Bruce Willis dans la cour des grands à la fin des années 1980. L’acteur y campe John McClane, un flic new yorkais confronté à une prise d’otage parmi lesquels figure son ex-femme. Un rôle qui fait de l’acteur une star internationale et qu’il reprendra à quatre reprises en 1990 («58 minutes pour vivre»), en 1995 («Une journée en enfer »), en 2007 («Retour en enfer») et en 2013 («Belle journée pour mourir»).

Pulp fiction - 1994

Quentin Tarantino fait appel à Bruce Willis au milieu des années 1990 pour camper dans «Pulp Fiction» le boxeur Butch Coolidge, l’un des personnages principaux de cette bande de gangsters, qui réunit également à l’écran John Travolta, Samuel L. Jackson et Uma Thurman. Avec ses comparses, Bruce Willis ira au festival de Cannes avec ce long métrage, qui vaut à Quenton Tarantino la palme d’or et l’Oscar du meilleur scénario.

L’armée des 12 singes - 1996

Bruce Willis fait une première incursion réussie dans l’univers de la science-fiction en 1996 avec «L’armée des douze singes» de Terry Gilliam. Alors qu'une grande partie de l'humanité a été décimée par un virus, quelques survivants tentent de comprendre ce qui s’est passé. Bruce Willis y interprète James Cole. Hanté par une image depuis des années, il est chargé de remonter le temps et donne notamment la réplique à Brad Pitt.

Le Cinquième élément - 1997

Incontournable pour ses rôles de sauveur, Bruce Willis s’illustre dans «Le Cinquième élément» de Luc Besson. Inoubliable sous les traits de Korben Dallace, l’avenir de la planète est une fois encore entre ses mains et celles de Milla Jovovich dans le rôle de Leeloo.

Sixième sens - 1999

A l’aube des années 2000, l’acteur fait sensation dans «Sixième sens» de M. Night Shyamalan. Un thriller psychologique où il se glisse avec subtilité dans la peau d’un psychologue pour enfant, tentant d’aider un jeune garçon victime de visions paranormales, brillamment campé par le jeune Haley Joel Osment.

L'acteur n'a jamais cessé de tourner par la suite, multipliant les rôles d'action, registre qui lui colle à la peau.