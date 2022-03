Cinéma : 3 films à voir en famille pendant les vacances de Pâques

«Les Bad Guys», la nouvelle comédie d'aventures de Dreamworks Animation, «Sonic 2, le film», suite des aventures du petit hérisson bleu, «Max et Emmy : Mission Pâques»…Voici 3 films à voir au cinéma pendant les vacances de printemps qui plairont à toute la famille.

«Les Bad Guys», de Pierre Perifel

Inspiré par la série éponyme de livres pour enfants d’Aaron Blabey, le film «Les Bad Guys», réalisé par Pierre Perifel, met en scène une bande d’animaux gangsters dans un décor inspiré des quartiers de Los Angeles. Celle-ci est composée de M. Loup, le chef du gang, un expert dans l’art du pickpocket, M. Serpent, qui maîtrise à la perfection l'ouverture des coffres-forts, M. Requin, le roi du camouflage, l’explosif M. Piranha et Mlle Tarentule, alias la pirate informatique.

Leurs passions ? Les cambriolages et semer la police. Jusqu’au jour où, lors d’une cérémonie de remise de prix, il se font attraper. Mais tout le monde a droit à une deuxième chance. Ainsi, pour éviter de passer par la case prison, la gouverneure leur lance un défi, le plus difficile de leur vie, à savoir, devenir des citoyens respectables. Coachés par un cochon d’Inde qui cache bien son jeu, les compères vont prendre conscience qu’en étant du côté des gentils, on a beaucoup plus à gagner.

Doté d’un graphisme soigné et innovant, ce film d’action et d’aventures désopilant, qui s’ouvre sur une course poursuite débridée, séduira les enfants comme les plus grands. Ces derniers reconnaîtront peut-être la voix de Pierre Niney, ou encore celles de Natasha Andrews, Alice Belaïdi et Jean-Pascal Zadi, ainsi que la scène insipirée par le film «Pulp Fiction», de Quentin Tarantino.

«Les Bad Guys», Pierre Perifel (1h40), au cinéma le 6 avril.

«Max et Emmy : Mission Pâques», de Ute von Münchow-Pohl

Pour rester dans le thème, les bambins pourront découvrir dans les salles obscures «Max et Emmy : Mission Pâques», réalisé par la cinéaste allemande Ute von Münchow-Pohl, à qui l’on doit notamment «Les Elfkins : Opération pâtisserie». Alors que tous les lapins s’activent pour le grand jour, les renards, captivés par les beaux œufs décorés, ont décidé de les subtiliser.

Pour tenter de sauver cette grande fête, également menacée par Léo, ancien élève de l’école des Lapins de Pâques qui n’a jamais accepté son exclusion, Max, le seul lapin des villes de l’école, casse-cou et maladroit, et son amie Emmy, agile et toujours prête à prendre sa défense, pourront compter sur l’aide de leurs camarades, dont l’ingénieux Ferdinand, un renard qui n’est pas forcément le bienvenu.

Ce film d’animation raconte une belle histoire d’amitié, tout en montrant la force et le pouvoir des différences face à l’adversité. Alors que la chasse aux œufs approche à grands pas, «Max et Emmy : Mission Pâques» donne aux jeunes spectateurs l’occasion de se plonger dans cette tradition, attisant au passage une envie de chocolat.

«Max et Emmy : Mission Pâques», Ute von Münchow-Pohl (1h16), au cinéma le 13 avril.

«SONIC 2, LE FILM», DE JEFF FOWLER

Si le passage de la 2D à la 3D n'a jamais vraiment profité à Sonic dans les jeux vidéo, le petit hérisson bleu de Sega se trouve une seconde jeunesse pleine de succès grâce à la 3D CGI au cinéma. Au programme de ce 2e volet, signé Jeff Fowler et porté par un humour omniprésent, on retrouve évidemment Sonic qui écoule des jours paisibles dans le village de Green Hill.

Mais cette parenthèse enchantée se termine rapidement lorsque le Dr Robotnik (Jim Carrey) parvient à s'échapper de la planète aux champignons sur laquelle il avait été envoyé. Ce docteur «foldingue» doit son évasion à l'apparition de Knuckles, un être aux super-pouvoirs, alter ego de Sonic, que les fans du jeu vidéo connaissent bien. Rejoint par Tails, le petit renard à double queue, Sonic va rapidement comprendre les noirs desseins qui animent ce tandem de méchants.

Si le côté «The Mask» de Jim Carrey pourra faire grincer des dents certains parents, le jeu «toonesque» de l'acteur dans la peau de Robotnik marche encore auprès des plus jeunes. L'ambiance pétillante de Sonic et ses nouveaux amis suffit à en faire un film purement familial qui atteint son objectif.

«Sonic 2, le film», Jeff Fowler (2h02), actuellement au cinéma.