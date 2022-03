La Philharmonie de Paris célèbre le printemps avec sa «Nuit du Rossignol»

Il gazouille, pupule, gringotte ou glousse, mais il est surtout celui qui annonce l'arrivée du printemps. Le rossignol, dont le chant inspire poètes et chanteurs depuis toujours, est mis à l'honneur ce jeudi 31 mars, à la Philharmonie de Paris, qui célèbre par la même occasion la saison du renouveau à travers une multitude d'ateliers, concerts et performances.

Et pour cette deuxième édition, dont l'entrée est fixée à 10€ pour tous, la Cité de la Musique va ouvrir dès 19h30 ses espaces à de nombreuses scènes éphémères. Car le rossignol et ses évocations, partagées à travers le monde, offrira au bâtiment une belle occasion de se transformer en véritable volière, avec pour but affiché de célébrer la musique tout autant que sensibiliser à la disparition progressive du patrimoine naturel que représentent les oiseaux et leurs chants.

L'artiste plumassière Nelly Saunier parera ainsi l'entrée architecturale et la salle des musiques du monde de ses créations multicolores, tandis que les différents ateliers participatifs et de ventes viendront occuper les espaces, entre origami, bijoux, mobiles, céramiques, tatouages, boites à musique ou appeaux.

Dans cette «Rue musicale», les visiteurs pourront par ailleurs célébrer l'un des compositeurs qui a rendu son oeuvre indissociable du monde des oiseaux, Olivier Messiaen, avec une Leçon de chant en pleine volière, sous forme de récréation musicale.

Une nuit au musée

Au sein même du musée - déjà sublime et incontournable en «temps normal» - les Souffleurs Commandos Poétiques redonneront vie à l'art centenaire des troubadours et leur «rossignol», longue canne creuse dans laquelle ils soufflent leurs évocations poétiques, avec leur performance baptisée Apparitions - Disparitions. Un peu plus loin, le flûtiste Hugo Reyne s'emparera d'instruments historiques du musée en compagnie du claveciniste Yannick Varlet, pour mettre en valeur le répertoire, du baroque au classique, qui s'est inspiré du roi des oiseaux. L'artiste Violaine Lochu jouera l'hybridation, en se transformant en femme-oiseau, munie de son accordéon, pour pousser le plus loin possible l'imitation du fameux rossignol.

Enfin, musicien poétique par excellence, le compositeur récemment disparu Pierre Henry aura les honneurs du studio qui porte son nom, avec la diffusion de son oeuvre inclassable «Envol», en forme de célébration de la vitalité de la nature.

L'art de l'imitation

Preuve de l'influence du petit volatil dans les cultures du monde entier, quelles que soient les époques, le captivant Cantique des oiseaux, chef d'oeuvre persan du XIIe siècle, sera donné dans l'Amphithéâtre, entre 19h30 et 23h. Mêlant danse, paroles et musique, ce récit initiatique sur le voyage de millers d'oiseaux en quête de leur roi sera interprété par le Dervish Project.

Ce spectacle sera joué en alternance avec le concert Philomèle, lors duquel les flûtistes se feront un plaisir de se confronter aux imitateurs de centaines de chants d'oiseaux dans un tourbillon sonore mêlant les époques et les traditions venues du monde entier.

Et puisque la musique, si elle nourrira les âmes, ne suffira pas à faire tenir les visiteurs tout au long de cette nuit enchanteresse, les organisateurs proposent différents espaces de dégustations, des onigiris japonais aux cocktails «cuicui».

2eme Nuit du Rossignol, jeudi 31 mars, de 19h30 à minuit, Cité de la musique, 221 avenue Jean Jaurès, Paris 19e, 10€.